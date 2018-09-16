ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

United Launch Alliance запустила ракету для изучения ледяного покрова Земли

17.09.2018 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

Компания United Launch Alliance (ULA) 15 сентября осуществила запуск ракеты-носителя Delta II со спутником ICESat-2 для наблюдения за изменением ледяного покрова Земли. Об этом событии сообщила компания на своем сайте. Старт прошел с базы ВВС США Ванденберг, штат Калифорния.

ULA сообщила о благополучном отделении второй ступени носителя. «Отделение второй ступени с двигателями завершено. Интервал движения без включенных двигателей продлится примерно 37 мин, — уточнила компания на своей странице в Twitter. — Четыре микроспутника CubeSat активируют систему разделения после запуска, который произойдет приблизительно через 1 ч 10 мин после старта», — добавила ULA.

Компания рассчитывает, что спутник выйдет на заданную орбиту через 2 ч 10 мин после старта ракеты.

 
 
Ссылка на источник 79
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания United Launch Alliance (ULA) 15 сентября осуществила запуск ракеты-носителя Delta II со спутником ICESat-2 для наблюдения за изменением ледяного покрова Земли. Об этом событии...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кто такие Петров и Боширов и причем тут Солсбери. Хроника дела Скрипалей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.09.2018
Ивьевский край
Заря над Неманам
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.09.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Заря над Неманам
Смалявiцкi край
Савецкая вёска
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика