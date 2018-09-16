|
United Launch Alliance запустила ракету для изучения ледяного покрова Земли
17.09.2018 — Разное | Новости Хотимска
Компания United Launch Alliance (ULA) 15 сентября осуществила запуск ракеты-носителя Delta II со спутником ICESat-2 для наблюдения за изменением ледяного покрова Земли. Об этом событии сообщила компания на своем сайте. Старт прошел с базы ВВС США Ванденберг, штат Калифорния.
ULA сообщила о благополучном отделении второй ступени носителя. «Отделение второй ступени с двигателями завершено. Интервал движения без включенных двигателей продлится примерно 37 мин, — уточнила компания на своей странице в Twitter. — Четыре микроспутника CubeSat активируют систему разделения после запуска, который произойдет приблизительно через 1 ч 10 мин после старта», — добавила ULA.
Компания рассчитывает, что спутник выйдет на заданную орбиту через 2 ч 10 мин после старта ракеты.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания United Launch Alliance (ULA) 15 сентября осуществила запуск ракеты-носителя Delta II со спутником ICESat-2 для наблюдения за изменением ледяного покрова Земли. Об этом событии...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)