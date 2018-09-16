МАРТ: причин для невыполнения в 2018 году прогноза по инфляции нет

Причин для невыполнения в 2018 году прогноза по инфляции в 6% нет. Такое мнение высказал заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун в эфире телеканала СТВ , сообщает БЕЛТА.

«Мы для себя цель ставили в 2018 году: в конце года — это 6% целевой параметр по инфляции. Сегодня мы видим, что каких-то фундаментальных причин макроэкономических, чтобы не выполнить этот параметр, у нас нет», — отметил Андрей Картун.

Говоря о новой антиинфляционной программе, замминистра пояснил, что ее принципиальное отличие и главная цель — закрепить в среднесрочном периоде низкие темпы инфляции (на уровне 4%). Предыдущая программа прежде всего была направлена на снижение инфляции до однозначной величины.