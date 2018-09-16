Николай ЮРЧУК: «Лес манит с детства…»

По человеку всегда видно, если болеет душой за свое дело. Именно таким оказался лесник Каменецкого лесничества Брестского лесхоза Николай ЮРЧУК, с которым мы познакомились в преддверии Дня работников леса. Для нашего героя лес давно перестал быть загадкой. Ведь познавать все тайны зеленого богатства нашей страны он учился с раннего возраста.

– Лес меня с детства манит, – рассказал Николай Иванович, – еще будучи мальчишкой, не упускал возможности сходить за грибами, ягодами, да и просто пробежаться по лесу, дыша полной грудью. Отец был охотником, поэтому часто брал и меня с собой. В некоторой степени он и воспитал ко мне уважение и любовь к лесу…

Он уверен, что профессия лесника была ему предопределена. Неудивительно, что Николай Иванович, по образованию – тракторист и водитель, все же вернулся в лес и, закончив курсы в центре повышения квалификации руководящих работников и специалистов лесного хозяйства, вот уже 26-й год трудится в лесничестве.

Сегодня «владения» Николая Ивановича занимают 830 гектаров. Ежедневно он проходит и объезжает на рабочем мотоцикле огромные площади ле­са. На своем участке знает, без преувеличения, каждое дерево.

Вне зависимости от сезона в «обходе» Николая Ивановича работа кипит. Кроме рубок ухода, здесь производят вырубки усыхающих деревьев, поврежденных короедом и другими вредителями.

– Чтобы обезопасить здоровые деревья, больные необходимо оперативно убирать. – говорит лесник. – Это называется – санитарная рубка леса. Конечно, вырубленные участки восстанавливаем, засаживаем новыми деревьями. А вот на болотистой местности происходит естественное заращивание…

За саженцами работники леса продолжают ухаживать, пока те не окрепнут. Но кроме лесовосстановления после вырубок, лесными культурами дополняют и места, где есть повреждения дикими зверями или плохая приживаемость.

– Николай Иванович, бывают ли случаи самовольных вырубок?

– Такие преступления давно себя отжили. Но за что душа болит всякий раз, так это за небрежное отношение к лесу – люди оставляют за собой мусор, не задумываясь, как при этом вредят экологии и лесным жителям. Никак не приучить нам людей убирать за собой. Отдыхают ли, собирают ли грибы – оставляют напоминания о себе в виде пакетов, бутылок и других отходов, которые не разлагаются и несут опасность. Почему люди не задумываются о том, что они оставят своим детям? Ведь, может, те тоже когда-то придут за грибами да ягодами. А вместо даров лесных – горы мусора. Безобразие. С этим надо бороться. Это больная тема везде. Не только в лесном хозяйст­ве. К сожалению, такая культура у нашего народа, – сетует лесник.

– Чем могут «похвастать» наши Каменецкие леса?

– Которые приходятся на наше лесничество, богаты хорошей сосной, березовыми рощами, где заготавливают сок. Есть и ягоды, и грибы. Правда, с грибами в этом году не так богато, как в прошлом. Но можно собрать маслят, лисичек, белых, подберезовиков, подосиновики тоже встречаются.

Кстати, у административного здания лесничества к профессиональному празднику также выросли грибы – белые и маслята. Работники говорят, что такие подарки они получают к празднику ежегодно.

И в свободное от работы время Николай Иванович любит проводить в лесу за обоими видами охоты – «тихой» и настоящей, заядлый рыболов – если позволяет время. Но охоту не пропускает уже много лет! Конечно, ему известны все ее нюансы и законы, а до лесничества работал егерем в охотхозяйстве два года.

Случалось ли ему спасать зверей от браконьеров или от других опасностей? Говорит, что всякое бывало. Мужчина уверен: так поступал бы каждый на его месте.

Глядя на него подумала: а не сменить ли и мне сферу деятельности? В свои 54 года наш герой выглядит на 35! Не в воздухе лесном ли дело?..

Анастасия ЯНКИНА.

Фото Олега КУНАХА.