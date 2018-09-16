Парень уговорил девушку попробовать психотроп, она чуть не умерла

Парень склонил несовершеннолетнюю депопробовать психотропное вещество, она от этого чуть не умерла, а сам 18-летний наркодилер сбежал.

Об этом сообщает официальный представитель Минского РУВД Елена Королева.

По ее словам, парень привез девушку к месту тайника возле деревни Королев стан, где и уговорил ее попробовать психотроп альфа-PVP.

После этого девушке стало плохо, а парень сбежал. Ее нашли местные жители и вызвали скорую помощь. Несовершеннолетняя была доставлена в больницу с диагнозом «передозировка психотропными веществами».

В РУВД сообщили, что фигурант «имел умысел склонить несовершеннолетнюю к употреблению психотропного вещества. Этим он рассчитывал вызвать наркозависимость, чтобы юная подруга стала потребителем и, соответственно, клиентом для дальнейшего сбыта».

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о склонении к употреблению наркотических веществ, что грозит лишением свободы на срок от 3 до 10 лет.