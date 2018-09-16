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В Слуцке осы напали на детей во дворе

17.09.2018 11:18 — Разное | БелТА  
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17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели 16 сентября выезжали на ликвидацию осиного гнезда в Слуцке. Такую информацию корреспонденту БЕЛТА сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел 16 сентября возле дома №60 по улице 14 Партизан. Предположительно, осы напали на детей, игравших во дворе. Очевидцы утверждают, что насекомые атаковали детей, когда те пытались достать упавший в деревянный колодец мяч.

Вызванные на место происшествия сотрудники МЧС ликвидировали осиное гнездо. Подробности инцидента выясняются.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели 16 сентября выезжали на ликвидацию осиного гнезда в Слуцке. Такую информацию корреспонденту БЕЛТА сообщили в Министерстве...
 
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