МВФ повысил прогноз роста ВВП Казахстана в 2018 году с 3,2 до 3,7%

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что рост ВВП в Казахстане в 2018 году составит 3,7%, в 2019 году - 3,1%, говорится в пресс-релизе фонда.

"Темпы роста в Казахстане повысились благодаря увеличению добычи нефти и повышению активности в торговле и обрабатывающей промышленности. Высокие объемы экспорта способствуют улучшению счета текущих внешних операций", - говорится в сообщении.

"Продолжается восстановление после шоков, которые начались в 2014 году, и в 2017 году темпы роста ускорились. Ответные меры официальных органов - бюджетная поддержка, установление гибкости обменного курса, применение таргетирования инфляции, финансирование для стабилизации банковского сектора, проведение структурных реформ, сыграли важную роль, наращивание экспорта нефти и металлов также способствовало росту. Ожидается, что рост будет по-прежнему стабильным, хотя присутствуют риски", - отмечают в МВФ.

По оценке фонда, рост в целом, вероятно, замедлится по мере снижения темпов роста добычи нефти, но в среднесрочной перспективе темпы ненефтяного сектора должны еще более возрасти благодаря структурным реформам, а также оздоровлению и развитию финансового сектора. Темпы роста ненефтяного сектора могут быть выше в случае решительного проведения далеко идущих реформ.

В апрельском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook) МВФ прогнозировал рост ВВП в республике в 2018 году на уровне 3,2%, в 2019 году - 2,8%.

Инфляция в республике, по прогнозам МВФ, составит 6% в 2018 году и 5,2% в 2019 году.

Ранее МВФ прогнозировал инфляцию в Казахстане на уровне 6,4% в 2018 году и 5,6% в 2019 году.

Правительство Казахстана прогнозирует рост ВВП страны в 2018 году на уровне 3,8%. В 2017 году ВВП Казахстана вырос на 4%.

Инфляция в Казахстане в 2017 году составила 7,1%.

В текущем году правительство прогнозирует инфляцию в диапазоне 5-7%.