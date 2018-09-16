Объявлены победители конкурса "Предприниматель года"
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Совмин назвал победителей ежегодного конкурса "Предприниматель года".
В 2018 году в номинации "Успешный старт" победили:
индивидуальный предприниматель Е.С. Черневич, Гродненская область;
ООО "Инженерное сопровождение", г. Минск;
ООО "ПроБелТах", г. Брест;
ООО "Хэппи Стаил Кофе", г. Витебск;
ЧУП "СпецЭкоКлининг", Могилевская область.
В номинации "Стабильный успех":
белорусско-российское СП "АЗСИндустрия", г. Минск;
иностранное ООО "Мебелаин", Могилевская область;
ПТУП "Сария", Брестская область;
ООО "Белэкотехника", Минская область;
ООО "Инстинктулс", г. Гродно;
ООО "КимаБел", Витебская область;
ОАО "Туровский молочный комбинат", Гомельская область.
В номинации "Эффективный бизнес в сфере производства":
ОДО "Рубикон", Могилевская область;
ООО "Белфомсервис", Минская область;
ООО "Блюминг", г. Минск;
ООО "ТехноХимРеагентБел", г. Гродно;
УПП "Верхний луг", Витебская область;
фермерское хозяйство "Ольшаны", Брестская область;
ЧУП "Форвардер", Гомельская область.
В номинации "Эффективный бизнес в сфере услуг":
ИП В.В. Сиваков, г. Гродно;
ОДО "Белэкс-Логистик", г. Гомель;
ООО "ЗАВЕТ", Стародорожский район, Минская область;
ООО "Реал эстет", Могилевская область;
ООО "Созвездие независимых репетиторов "100 баллов", г. Минск;
ЧУП "Рекламное агентство "Оранжевый дельфин", Брестская область;
ЧУП "Шутранс", Витебская область.
Дипломом "Ганаровы прадпрымальнік" награждено белорусско-российское совместное предприятие "АЗСИндустрия", признанное победителем по итогам проведения национального конкурса "Предприниматель года" в 2017 и 2018 годах.
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Совмин назвал победителей ежегодного конкурса "Предприниматель года". В 2018 году в номинации "Успешный старт" победили: индивидуальный предприниматель Е.С....
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