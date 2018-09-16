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Объявлены победители конкурса "Предприниматель года"

17.09.2018 10:11 — Разное | Интерфакс  
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Совмин назвал победителей ежегодного конкурса "Предприниматель года".

В 2018 году в номинации "Успешный старт" победили:

  • индивидуальный предприниматель Е.С. Черневич, Гродненская область;
  • ООО "Инженерное сопровождение", г. Минск;
  • ООО "ПроБелТах", г. Брест;
  • ООО "Хэппи Стаил Кофе", г. Витебск;
  • ЧУП "СпецЭкоКлининг", Могилевская область.

В номинации "Стабильный успех":

  • белорусско-российское СП "АЗСИндустрия", г. Минск;
  • иностранное ООО "Мебелаин", Могилевская область;
  • ПТУП "Сария", Брестская область;
  • ООО "Белэкотехника", Минская область;
  • ООО "Инстинктулс", г. Гродно;
  • ООО "КимаБел", Витебская область;
  • ОАО "Туровский молочный комбинат", Гомельская область.

В номинации "Эффективный бизнес в сфере производства":

  • ОДО "Рубикон", Могилевская область;
  • ООО "Белфомсервис", Минская область;
  • ООО "Блюминг", г. Минск;
  • ООО "ТехноХимРеагентБел", г. Гродно;
  • УПП "Верхний луг", Витебская область;
  • фермерское хозяйство "Ольшаны", Брестская область;
  • ЧУП "Форвардер", Гомельская область.

В номинации "Эффективный бизнес в сфере услуг":

  • ИП В.В. Сиваков, г. Гродно;
  • ОДО "Белэкс-Логистик", г. Гомель;
  • ООО "ЗАВЕТ", Стародорожский район, Минская область;
  • ООО "Реал эстет", Могилевская область;
  • ООО "Созвездие независимых репетиторов "100 баллов", г. Минск;
  • ЧУП "Рекламное агентство "Оранжевый дельфин", Брестская область;
  • ЧУП "Шутранс", Витебская область.

Дипломом "Ганаровы прадпрымальнік" награждено белорусско-российское совместное предприятие "АЗСИндустрия", признанное победителем по итогам проведения национального конкурса "Предприниматель года" в 2017 и 2018 годах.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Совмин назвал победителей ежегодного конкурса "Предприниматель года". В 2018 году в номинации "Успешный старт" победили: индивидуальный предприниматель Е.С....
 
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