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VW прекращает производство Beetle

17.09.2018 09:52 — Разное | Интерфакс  
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В июле следующего года с конвейера завода Volkswagen в Мексике сойдет последний "жук". Модель стала культовой, но компания намерена прекратить ее выпуск. 

Между тем глава американского филиала бренда Хинрих Вебкен не исключил, что когда-нибудь производство Beetle возобновится, хоть сейчас таких планов нет.

Специальная версия, которая будет производиться до этой даты, получила говорящее название Final Edition.

Для нее доступно два особых цвета кузова – Safari Uni и Stonewashed Blue. 

Еще одна особенность спецверсии - обильное хромирование, эффектная прострочка сидений и металлические накладки на педалях.

Модель предлагается исключительно с двухлитровым турбированным двигателем мощностью 176 лошадиных сил, работающим в паре с шестиступенчатым "автоматом".

 
 
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В июле следующего года с конвейера завода Volkswagen в Мексике сойдет последний "жук". Модель стала культовой, но компания намерена прекратить ее выпуск.  Между тем...
 
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