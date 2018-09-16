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Китай намерен перейти в контратаку в торговом споре с США

17.09.2018 09:49 — Разное | Интерфакс  
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В развязанной США войне тарифов против Китая Пекин не намерен занимать только оборонительную позицию, он перейдет в контратаку, пишет китайская англоязычная газета Global Times. "Мы панируем новую замечательную контратаку, чтобы Соединенным Штатам стало больнее", - отмечает издание.

В публикации говорится, в частности, что "нет ничего нового в том, что США нагнетают напряженность, чтобы потом выторговать для себя более благоприятные условия за столом переговоров".

Wall Street Journal, ссылаясь на китайские источники, сообщает, что Пекин может отказаться от участия в торговых переговорах с Вашингтоном, намеченных на конец сентября. Один из источников заявил изданию, что не имеет смысла вести переговоры "под дулом пистолета".

Ранее Wall Street Journal писала, что в понедельник, 17 сентября, американский президент Дональд Трамп может объявить о введении пошлины на ввозимые в США китайские товары еще на сумму в $200 млрд.

 
 
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В развязанной США войне тарифов против Китая Пекин не намерен занимать только оборонительную позицию, он перейдет в контратаку, пишет китайская англоязычная...
 
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