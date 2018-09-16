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В Элладской церкви призывают патриарха Варфоломея отказаться от общения с украинскими раскольниками

17.09.2018 09:36 — Разное | Интерфакс  
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На фоне вмешательства Константинополя в церковные дела Украины в Элладской православной церкви напомнили патриарху Варфоломею о том, что каноны запрещают общаться с представителями раскола.

"Раскольники, как известно, не являются Церковью, и общение с ними запрещено Божественными и святыми канонами, Апостольскими и Вселенскими соборами. К чему тогда эта настойчивость Вселенского патриарха Варфоломея по признанию раскольников как автокефальной Церкви? Для провокации расколов и разделений в единой всеобщей и апостольской Церкви Христа?", - говорится в распространенном заявлении митрополита Кифирского Серафима.

Иерарх Элладской церкви признаётся, что был "очень глубоко опечален", услышав о прерывании церковного общения патриархата России с Вселенским патриархатом.

"К этим печальным и плачевным результатам, - считает митрополит, - привело упорство Константинопольского патриархата по предоставлению автокефалии украинским раскольникам, которые отделены от нашей святой Православной церкви, то есть от всех поместных автокефальных Православных церквей, и составляют незначительное меньшинство украинского народа".

Митрополит Серафим "с горячей мольбой и просьбой от всего сердца" обращается "из удаленных уголков нашей греческой Родины" к патриарху Варфоломею с призывом "остановиться, во избежание новых расколов и разделений", напоминая слова святого Иоанна Златоуста о том, что "грех раскола не смывается даже мученической кровью".

 
 
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На фоне вмешательства Константинополя в церковные дела Украины в Элладской православной церкви напомнили патриарху Варфоломею о том, что каноны запрещают...
 
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