С рейса Минск-Москва снят авиадебошир

Авиадебошир снят с рейса Минск-Москва в аэропорту Домодедово, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в воскресенье.

"В транспортную полицию поступило сообщение от диспетчера службы авиационной безопасности аэропорта Домодедово о необходимости прибытия наряда полиции на борт воздушного судна, прилетающего рейсом из Минска", - приводятся в сообщении на сайте МВД слова И.Волк.

По ее информации, мужчина распивал спиртные напитки, нарушал общественный порядок, а также занял место рядом сидящего пассажира. На просьбу гражданина пересесть на свое место, нанес ему удар.

"Сотрудниками транспортной полиции авиадебошир доставлен в дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово. Им оказался 54-летний житель Московской области", - сообщила И.Волк.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, добавила она.