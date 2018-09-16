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С рейса Минск-Москва снят авиадебошир
Авиадебошир снят с рейса Минск-Москва в аэропорту Домодедово, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в воскресенье.
"В транспортную полицию поступило сообщение от диспетчера службы авиационной безопасности аэропорта Домодедово о необходимости прибытия наряда полиции на борт воздушного судна, прилетающего рейсом из Минска", - приводятся в сообщении на сайте МВД слова И.Волк.
По ее информации, мужчина распивал спиртные напитки, нарушал общественный порядок, а также занял место рядом сидящего пассажира. На просьбу гражданина пересесть на свое место, нанес ему удар.
"Сотрудниками транспортной полиции авиадебошир доставлен в дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово. Им оказался 54-летний житель Московской области", - сообщила И.Волк.
В настоящее время по данному факту проводится проверка, добавила она.
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Авиадебошир снят с рейса Минск-Москва в аэропорту Домодедово, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в воскресенье. "В транспортную полицию...
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