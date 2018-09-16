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Свыше 9 тонн наркотиков изъяли правоохранительные органы стран ОДКБ в ходе операции "Канал-Красный бархан"

17.09.2018 09:11 — Разное | Интерфакс  
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В субботу завершилась международная антинаркотическая операция "Канал-Красный бархан" с участием антинаркотических структур государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также Исламской Республики Иран и Китайской Народной Республики, сообщила пресс-служба МВД Казахстана.

Взаимодействие и координация правоохранительных органов стран-участниц осуществлялась международным координационным штабом, дислоцированным в Шымкенте.

"В результате операции на территории государств, участвовавших в ней, из незаконного оборота изъято более 9 тонн наркотиков, в том числе 5 тонн опиатов, 38 кг героина, 2 тонны наркотических средств синтетического происхождения, 800 кг гашиша и более 830 кг марихуаны", - отмечается в сообщении.

Также изъято 115 единиц огнестрельного оружия, около 2,5 тыс. боеприпасов, материальных ценностей и других предметов, запрещенных к перевозке, на сумму более $127 тыс.

Кроме того, выявлено 719 наркопреступлений, возбуждено около 7 тыс. уголовных дел. За незаконные операции с наркотиками к административной ответственности привлечено около 500 граждан.

По данным пресс-службы МВД, основными задачами операции "Канал-Красный бархан" определены пресечение каналов контрабанды опиатов, пресечение деятельности транснациональных наркогруппировок, легализации наркодоходов, изъятие из незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

В число задач операции также были включены противодействие незаконному культивированию конопли в Кызылординской области и заготовкам дикорастущей конопли в Жамбылской области, уточняется в информации.

По данным пресс-службы МВД, в проведении операции были задействованы 4 бронированные автомашины "Тигр", 6 - класса "Багги", свыше 15 различных автотранспортных средств повышенной проходимости, вертолет Ми-171Е.

В рамках спецоперации на базе подразделения МВД "Дельта-Долина" также проведены совместные учения кинологических служб МВД Казахстана и Киргизии с показательными выступлениями служебно-розыскных собак.

В операции приняли участие свыше 22 тыс. сотрудников правоохранительных органов.

В качестве наблюдателей присутствовали сотрудники международных организаций - Европейского союза, ОБСЕ, Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, регионального управления ООН по наркотикам и преступности, ЦАРИКЦ и других.

 
 
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В субботу завершилась международная антинаркотическая операция "Канал-Красный бархан" с участием антинаркотических структур государств-членов Организации...
 
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