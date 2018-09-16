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Парень уговорил 16-летнюю девушку попробовать психотроп и сбежал, когда ей стало плохо. Ему грозит до 10 лет тюрьмы
Новости Беларуси. В Минском районе молодой человек склонил к употреблению психотропа несовершеннолетнюю девушку.
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18-летний знакомый девушки подозревается в том, что он склонил пострадавшую к употреблению психотропов.
Установлено, что молодой человек способствовал своими действиями потреблению психотропа. Шестнадцатого июля знакомые поехали в Минский район, где был оборудован психотропный тайник. После того, как «закладку» забрали, после уговоров и под личным примером девушку склонили попробовать психотроп – дозу особо опасного вещества альфа-PVP.
Девушка почувствовала себя плохо после употребления вещества, а ее знакомый скрылся. Пострадавшую в неадекватном состоянии заметили местные жители. Девушку госпитализировали с диагнозом передозировка психотропными веществами.
После проверки появились основания полагать, что молодой человек имел умысел склонить девушку к употреблению психотропного вещества. Он рассчитывал, что будет вызвана наркозависимость и несовершеннолетняя станет потребителем и клиентом для дальнейшего сбыта вещества.
Возбуждено уголовное дело по статье «Склонение к употреблению наркотических веществ, психотропных веществ или их аналогов». Санкция статьи предусматривает наказание сроком до десяти лет.
В начале июля нынешнего года в столице 19-летняя студентка погибла после употребления психотропа (
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Парень уговорил 16-летнюю девушку попробовать психотроп и сбежал, когда ей стало плохо. Ему грозит до 10 лет тюрьмы
Новости Беларуси. В Минском районе молодой человек склонил к употреблению психотропа несовершеннолетнюю девушку. По информации официального представителя...
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