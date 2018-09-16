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Четыре пропавшие в лесу Лельчецкого района подруги найдены живыми
Новости Беларуси. Вечером 15 сентября с заявлением о пропаже четырёх женщин к правоохранителям обратился житель Турова.
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Поиском пропавших занимались милиционеры, лесники, спасатели и добровольцы. Женщин искали всю ночь, к утру 16 сентября их нашли в пяти километрах от деревни Тонеж. Состояние гражданок удовлетворительное.
Стало известно, что одна из женщин ранее жила в этих местах, поэтому предложила подругам пойти в лес для сбора клюквы.
Летом 2018 года в лесу Дрогичинского района потерялась пенсионерка.
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Новости Беларуси. Вечером 15 сентября с заявлением о пропаже четырёх женщин к правоохранителям обратился житель Турова. Как сообщает УВД Гомельского...
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