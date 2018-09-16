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Четыре пропавшие в лесу Лельчецкого района подруги найдены живыми

17.09.2018 10:20 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Вечером 15 сентября с заявлением о пропаже четырёх женщин к правоохранителям обратился житель Турова.  

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, в субботу утром 54-летняя, 77-летняя, 81-летняя и 82-летняя подруги ушли в лес возле деревни Симоничский Млынок Лельчицкого района. После этого гражданки пропали.  

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Поиском пропавших занимались милиционеры, лесники, спасатели и добровольцы. Женщин искали всю ночь, к утру 16 сентября их нашли в пяти километрах от деревни Тонеж. Состояние гражданок удовлетворительное.  

Стало известно, что одна из женщин ранее жила в этих местах, поэтому предложила подругам пойти в лес для сбора клюквы.  

Летом 2018 года в лесу Дрогичинского района потерялась пенсионерка.  

Женщину нашли через 11 дней – подробности здесь.  

 
 
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Новости Беларуси. Вечером 15 сентября с заявлением о пропаже четырёх женщин к правоохранителям обратился житель Турова.   Как сообщает УВД Гомельского...
 
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