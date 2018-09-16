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Пьяный гражданин РФ устроил дебош на борту рейса Минск – Москва
Новости России. Нетрезвый пассажир устроил беспорядки на борту самолёта Минск – Москва.
Как
54-летний житель Московской области употреблял алкогольные напитки, шумел, занял место сидевшего рядом пассажира. Когда гражданин попросил мужчину пересесть, злоумышленник ударил собеседника.
Дебошира задержали. Проводится проверка.
Весной 2018 года с самолёта сняли Любовь Успенскую.
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Новости России. Нетрезвый пассажир устроил беспорядки на борту самолёта Минск – Москва. Как сообщает МВД России, 16 сентября в транспортную полицию обратился...
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