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Пьяный гражданин РФ устроил дебош на борту рейса Минск – Москва

17.09.2018 09:32 — Разное | СТВ  
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Новости России. Нетрезвый пассажир устроил беспорядки на борту самолёта Минск – Москва.  

Как сообщает МВД России, 16 сентября в транспортную полицию обратился диспетчер службы авиационной безопасности аэропорта Домодедово. Правоохранителей вызвали из-за пьяного мужчины, нарушавшего общественный порядок.  

54-летний житель Московской области употреблял алкогольные напитки, шумел, занял место сидевшего рядом пассажира. Когда гражданин попросил мужчину пересесть, злоумышленник ударил собеседника.  

Дебошира задержали. Проводится проверка.  

Весной 2018 года с самолёта сняли Любовь Успенскую. 

У певицы произошёл конфликт с бортпроводницей – здесь подробнее.  

 
Теги: Минск
 
 
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Новости России. Нетрезвый пассажир устроил беспорядки на борту самолёта Минск – Москва.   Как сообщает МВД России, 16 сентября в транспортную полицию обратился...
 
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