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Игорь Шуневич: авторизация в интернете дисциплинирует общество

17.09.2018 11:27 — Разное | KYKY  
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Министр внутренних дел Игорь Шуневич дал интервью программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь-1». Он высказался о законопроекте, который обязует идентифицировать пользователей на сайтах. Министр считает, что интернет, как часть нашей жизни, должен жить по каким-то правилам, иначе будет анархия.

«Если правил нет, существует анархия, безвластие. Существует уничижение прав, свобод, достоинств гражданина, групп граждан. Если этих правил нет, они должны быть разработаны. Это мое твердое убеждение. И они должны соблюдаться всеми», – сказал Игорь Шуневич.

«Авторизация в данном конкретном случае, на мой взгляд, будет дисциплинировать общество. Потому что сегодня эта сфера – это зона абсолютно безответственного поведения в смысле высказываний, мнений, оскорблений, распространения клеветы, совершения ряда преступлений и правонарушений. Я с этим категорически не согласен. За каждый поступок человек должен отвечать – тем более, если это нарушает чьи-то права. <...> Вседозволенности будет поставлен барьер в какой-то степени», – сказал министр. 

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Министр внутренних дел Игорь Шуневич дал интервью программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь-1». Он высказался о законопроекте, который обязует...
 
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