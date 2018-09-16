Игорь Шуневич: авторизация в интернете дисциплинирует общество

Министр внутренних дел Игорь Шуневич дал интервью программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь-1». Он высказался о законопроекте, который обязует идентифицировать пользователей на сайтах. Министр считает, что интернет, как часть нашей жизни, должен жить по каким-то правилам, иначе будет анархия.

«Если правил нет, существует анархия, безвластие. Существует уничижение прав, свобод, достоинств гражданина, групп граждан. Если этих правил нет, они должны быть разработаны. Это мое твердое убеждение. И они должны соблюдаться всеми», – сказал Игорь Шуневич.

«Авторизация в данном конкретном случае, на мой взгляд, будет дисциплинировать общество. Потому что сегодня эта сфера – это зона абсолютно безответственного поведения в смысле высказываний, мнений, оскорблений, распространения клеветы, совершения ряда преступлений и правонарушений. Я с этим категорически не согласен. За каждый поступок человек должен отвечать – тем более, если это нарушает чьи-то права. <...> Вседозволенности будет поставлен барьер в какой-то степени», – сказал министр.