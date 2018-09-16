Директор «Минсккоммунтеплосети»: через 7-10 лет в Беларуси перестанут отключать горячую воду

Каждое лето беларусам на две недели отключают горячую воду. К счастью, когда-нибудь эта традиция закончится – и, возможно, уже лет через десять. Директор УП «Минсккоммунтеплосеть» Владимир Александров в интервью агентству «Минск-Новости» рассказал о таких планах.

Его попросили обосновать необходимость отключения горячей воды на две недели. Он ответил, что «по этому поводу часто ставят в пример Западную Европу и США. Но там совершенно иная исторически сложившаяся система теплоснабжения, которая имеет плюсы и минусы. Так, для отопления используются электроэнергия, газ. Есть и централизованные схемы, как наша, которые тоже останавливают на профилактику и ремонт сетей. Трубопроводы необходимо испытывать повышенным давлением, чтобы зимой не было повреждений и даже кратковременных отключений в подаче тепла. 20 лет назад никого не удивляло зрелище, когда из-под земли вырывался столб горячего пара и замерзал на деревьях. К людям, устранявшим такую аварию, относились как к героям. Если подобное ЧП произойдет сегодня, реакция будет кардинально иной»

Чтобы не отключать воду, нужно проложить новые трубы

Он напомнил, что раньше горячую воду отключали на 30 дней. «Сокращение срока происходит благодаря замене старых сетей на современные предварительно изолированные (ПИ) трубопроводы. Таковых переложили уже 40% от общего количества. ПИ-трубы могут прослужить 30 и более лет и не нуждаются в испытаниях: их состояние в режиме реального времени отслеживается на мониторе компьютера. Кстати, при производстве работ по замене встречаются недовольные уже не столько сроками отключения, сколько раскопками. Надо понимать: придется потерпеть, временно пожертвовать комфортом, пока ПИ-трубы не будут проложены везде. Только тогда мы сможем отказаться от летних отключений горячей воды вообще, кроме разве что отдельных участков на день-два», – рассказал директор.

Владимир сказал, что примерно через 7-10 лет отключений горячей воды не будет. Также директор объяснил, почему продолжают отключенать воду в домах, к которым уже подведены ПИ-трубы: «Дело в том, что большинство из них проложены отдельными отрезками, соединенными со старыми сетями, а не цельно от теплоисточника до потребителя. Кроме того, есть документ, обязывающий производить опрессовку сетей. Он появился до применения ПИ-труб. С одной стороны, его нецелесообразно отменять до полной модернизации трубопроводов, но с другой – такие испытания не идут на пользу ПИ-трубам. По нашему хозяйству планируем этот вопрос решать совместно с регламентирующими организациями».

Нагревать воду будут и электричеством

Также он рассказал, что уже планируется изменение и системы нагрева: «Строится атомная станция, и пора уже думать о применении электронагрева для получения горячей воды даже на период ремонта котельных и ЦТП. Почему в Германии почти нет отключений? Работают газовые и электрокотлы. Мы уже реализуем проект на котельной на улице Прилукской по внедрению гибридной схемы нагрева воды: для выработки тепла в разрезе суток будут использоваться и газ, и электроэнергия. Полагаю, однажды такие схемы будут применять более широко».