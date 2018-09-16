Кто такие Петров и Боширов и причем тут Солсбери. Хроника дела Скрипалей

Великобритания обвиняет россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в попытке отравить бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь. После раскрытия их личностей Путину пришлось лично высказаться по этому вопросу – он призвал подозреваемых выступить в СМИ. Они дали интервью Russia Today, которое вызвало еще больше вопросов. Далее исследовательская группа Bellingcat и российское издание The Insider опубликовали расследование – правда, со спорными моментами. В последние дни британские СМИ также рассказали новые подробности дела – в частности, россияне, возможно, курили марихуаны и вызвали проститутку в номер отеля, пишет meduza.

Интервью Russia Today

Петров и Боширов дали интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян. Они рассказали, что ездили в Солсбери (дважды за два дня), чтобы посмотреть местный «знаменитыый Солсберецкий собор», заявили, что у них не было флакона Nina Ricci (в такой емкости, по данным британской полиции, было отравляющее вещество «Новичок»), так как «нормальные мужики женские духи с собой не возят». Службу в ГРУ и причастность к покушению на Скрипалей Петров и Боширов категорически отрицают.

Фотографий из Солсбери они так и не показали. Маргарита Симоньян договорилась, что они пришлют ей фото после интервью – но этого так и не случилось.

Петров и Боширов были в Англии три дня, из них два – в Солсбери. Британская полиция утверждает, что в первый день они приехали на разведку, а во второй – для отравления Скрипаля. Они утверждают, что в первый день была плохая погода, поэтому они решили вернутся туда на следующий день. Фотографии из соцсетей от 3 марта показывают, что в Солсбери были туристы и погода не мешала им насладиться «Солсберецким собором».

Петров и Боширов связаны с Министерством обороны

Вечером 14 сентября исследовательская группа Bellingcat и российское издание The Insider опубликовали расследование, в котором утверждается, что Петров и Боширов связаны с российскими силовыми ведомствами.

Журналисты сделали эти выводы на основании «базы ФМС» (как авторы материала получили к ней доступ, не уточняется). В базе указано, что Петров родился в 1979-м и получил паспорт в 2009 году «взамен испорченного» – но номера прошлого паспорта в базе данных нет. На файле Петрова из базы ФМС можно увидеть штамп «сведений не давать» и подпись «с.с.», что значит, по данным исследователей, «совершенно секретно».

Вечером 15 сентября издание «Проект» опубликовало выглядящий точно так же файл с данными Руслана Боширова; на нем стоят те же штампы с теми же надписями. Боширов, как следует из данных «Проекта», также получал новый паспорт по причине «непригодности» старого – правда, на год позже Петрова, в 2010-м.

На штампе в файлах базы ФМС есть цифры 195-79-66. «Новая газета» указала, что у нескольких подразделений Минобороны есть телефонные номера с теми же пятью цифрами, а зарегистрирован этот номер в Хорошевском районе Москвы, где расположена штаб-квартира ГРУ.

В ночь на 15 сентября два иностранных корреспондента, работающих в Москве, позвонили по этому телефону. Оба утверждают, что им сообщили, что они попали в Минобороны. 15 сентября по этому номеру позвонил и корреспондент The Bell, использовав для этого код 495, – ему сказали, что он попал в «минимаркет» и разговаривает с администратором магазина. «Медузе» дозвониться по номеру не удалось.

В расследовании The Insider и Bellingcat сообщается, что паспорта Петрова и Боширова выданы в московском УФМС 770001, где якобы не получают документы «простые смертные». Однако у журналиста «Собеседника» Олега Ролдугина внутренний паспорт выдан в том же УФМС, а еще несколько человек сообщили, что их заграничные паспорта выданы в ФМС 77001 (с двумя нолями вместо трех, указанных в расследовании).

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Bellingcat в работе на западные спецслужбы. По сути содержащейся в расследовании информации ни она, ни другие представители российских властей комментариев не давали.

Купили билеты в Англию за день до вылета?

В расследовании также утверждается, что, по данным полетных листов рейсов, россияне купили билеты за день до вылета в Лондон (в интервью RT они говорили, что давно планировали поездку). При этом в опубликованном скриншоте указано только время онлайн-регистрации Петрова и Боширова на рейс, но нет никаких данных о том, когда они купили билеты.

Их заставили дать интервью RT?

Вечером 15 сентября английская газета The Telegraph опубликовала материал, в котором, ссылаясь на источники в британском правительстве, пишет о том, что другие российские ведомства недовольны акцией ГРУ. Петрова и Боширова, возможно, заставили дать интервью RT в наказание – мол, они плохо выполнили задание и оставили много зацепок: использовали общественный транспорт, попали на камеры наблюдения и выкинули флакон из-под «Новичка», который позже был обнаружен. «Их сдали из-за того, что они испортили дело», – говорит собеседник The Telegraph.

Петров и Боширов курили марихуаны и вызвали проститутку в номер отеля?

16 сентября английская газета The Daily Mail написала , что у Скотланд-Ярда и британской контрразведки Ми-6 есть «огромное количество» еще не опубликованных доказательств против Петрова и Боширова, но их представят только в суде.

Также о россиянах написал и таблоид The Sun. В нем человек, который в начале марта остановился том же отеле, что и подозреваемые, утверждает, что вечером накануне дня, когда были отравлены Скрипали, из номера Петрова и Боширова шел запах марихуаны. Чуть позже он слышал, как кто-то в том номере занимается сексом с женщиной. Мужчина считает, что это была проститутка. Также он рассказал, что Петров и Боширов конфликтовали с администрацией гостиницы из-за того, что они намусорили в номере.

Петров и Боширов вовсе не Петров и Боширов?

«МК» взял интервью у бывшего сотрудника ГРУ. Он высказал предположение, что Петров и Боширов могут быть совершенно другими лицами: «В деле Петрова-Боширова главный вопрос вообще не в том, убийцы они или геи-туристы. Главный вопрос – действительно ли они Петров и Боширов. Потому что вполне может быть так: британские спецслужбы зафиксировали двух людей, которых они посчитали именно ликвидаторами, а российские власти по-быстрому нашли двух примерно похожих, которых и «назначили» Петровым и Бошировым. Судя по тому, что пишут про номера их паспортов и грифы «секретно» на их документах, далеко ходить не стали, взяли двух людей, которые не могут в силу своей службы ослушаться приказа».

Он объяснил, что операция была подготовлена очень непрофессионально: «Реальным ликвидаторам всегда делаются качественные документы. Но на дело они никогда не ездят с документами из своей страны, пусть даже липовыми. Сегодня не проблема сделать высокого качества паспорт/загранпаспорт любой страны. И если бы было нужно отправить реальных ликвидаторов на серьезное задание, то в Англию въехали бы, например, гражданин Латвии и гражданин Доминиканы, а выехали бы после выполнения задания гражданин, например, Венгрии и гражданин Пуэрто-Рико. При этом строго в разное время и строго разными способами. На это есть (вернее, был, сейчас не знаю) жесткий регламент: каждая операция по устранению прорабатывается до мелочей, в обязательном порядке предусматриваются и варианты отхода, и варианты ликвидации неудачливых ликвидаторов».

Бывший сотрудник ГРУ сделал интересное предположение – убийцы связаны не с российским правительством, а с мафией: «Есть версия, о которой мало говорят, но которая, по-моему, вполне может оказаться реальной: вся история со Скрипалями – это не про «месть государства», а про «месть мафии». Писали же, что Скрипаль был связан с русской мафией в Испании и что вместе с тем он работал на испанскую разведку. Если устранить его взялась мафия, то вот эти просчеты легко объясняются, так же как и выбор отравляющего вещества. В последние годы в сфере охраны-транспортировки сильнодействующих ядовитых веществ полный бардак, они легко расходятся по разным странам и структурам, в первую очередь криминальным. Вполне возможно также, что российское руководство очень сильно не заинтересовано в расследовании именно такой «мафиозной» схемы — потому и лепит по-быстрому что получится. Нужны «Петров и Боширов»? Ну вот вам Петров и Боширов, обычные геи, а вы там дальше сами решайте, верить им или нет. Нельзя исключить, что даже подозрения в сторону разведывательной структуры по каким-то причинам не так сильно пугают руководство, как возможность того, что англичане выйдут на реальных исполнителей и реальные причины. Есть, кстати, вариант, что те же Петров и Боширов не были ликвидаторами, а выполняли какую-то промежуточную функцию: наблюдали, например, и передавали информацию реальным ликвидаторам».