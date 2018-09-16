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Белорусы на МАЗе впервые в истории стали чемпионами международного ралли

17.09.2018 11:42 — Разное | БДГ  
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Команда «МАЗ-СПОРТавто» впервые в истории стала чемпионом международного ралли-рейда. МАЗ Сергея Вязовича оказался первым в классе грузовиков на Turkmen Desert Race, опередив все экипажи «КАМАЗ-мастера» – самой титулованной команды в мире, рассказали в пресс-службе ОАО «МАЗ».

Международный марафон Turkmen Desert Race проводился впервые, собрав в пустыне Каракумы около 70 экипажей из разных стран мира. Большая часть гонки прошла в условиях бездорожья: гонщикам пришлось преодолеть степи с зыбучими песками и барханами, солончаки с острыми камнями и высохшие русла рек. Ралли оказалось напряженным и изматывающим, хотя и уступало по сложности дакаровским испытаниям.

«Победа в международной гонке – важное событие для команды и Минского автозавода. Мы показали, что способны выигрывать у лидеров престижных ралли-рейдов. Раньше мы были первыми на отдельных этапах, входили в число призеров, но статус чемпионов получили впервые. Так что на «Дакар» поедем в числе фаворитов с единственной целью – попасть на подиум. И все понимают, что мы на это способны», – подчеркнул руководитель команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович.

Мазовский экипаж шел в числе лидеров на протяжении всей гонки. На прологе победили белорусы, потом посменно лидировали экипажи «КАМАЗ-мастера», а на последних спецучастках Сергей Вязович вырвался вперед. Кроме того, на четвертом этапе экипаж Мардеева не сумел в отведенное время проехать лиазон, за что получил 26 минут штрафного времени.

Сергей Вязович победил и на последнем спецучастке. Всего 2 секунды проиграл ему россиянин Айрат Мардеев. На третьем месте оказался «камазовец» Дмитрий Сотников с отставанием в 2 минуты. Практически следом финишировал белорус Алексей Вишневский. А вот у экипажа Александра Василевского возникли небольшие сложности с двигателем, из-за чего тот закончил этап на пятом месте с гандикапом в 64 минуты.

В генеральной классификации вслед за белорусами идут российские экипажи Айрата Мардеева и Дмитрия Сотников, отставшие от самого быстрого МАЗа более чем на 20 минут. Четвертое место занял Алексей Вишневский с гандикапом в 49 минут, а пятое – Александр Василевский, проиграв победителю более 2 часов.

Основная борьба во время ралли развернулась между МАЗами и КамАЗами. «Это было захватывающее соревнование, в котором ни у кого не было преимуществ. Все ехали в равных условиях по незнакомой для всех трассе. Так что это была честная победа, – отметил Сергей Вязович. – Последние участки были скоростными, когда надо было ехать быстро и не сбиться с курса. Пытались отыграть время, и нам это удалось. В последний день ехали спокойно, не рисковали, а потом оказалось, что еще и этап выиграли».

По его словам, команда «МАЗ-СПОРТавто» давно находится в элите мирового автоспорта. «Но с победой в ралли мы выходим на новый виток развития. Для нас очень важно, что это произошло в Туркменистане, с которым Беларусь поддерживает дружеские отношения. Теперь важно не останавливаться», – считает руководитель команды.

Победа на ралли по пустыне Каракумы стала для команды «МАЗ-СПОРТавто» лучшим результатом в истории. До этого экипаж Сергея Вязовича взял «серебро» на всемирно известном марафоне «Дакар».

 
 
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Команда «МАЗ-СПОРТавто» впервые в истории стала чемпионом международного ралли-рейда.
 
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