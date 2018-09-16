В Минске завели дело на агента, который оформил фальшивую страховку на машину

Милиция завела уголовное дело на 40-летнего страхового агента, который выписал фальшивую страховку на машину. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.

38-летний житель Минской области ехал по столице на своем автомобиле и совершил ДТП. Инспекторы ГАИ на месте выяснили, что у мужчины нет страховки на машину. Он пояснил, что страховое свидетельство забыл дома и отпросился у инспектора съездить за ним домой.

При этом сам он отправился в одну из страховых компаний столицы для решения своего вопроса. В этом ему помог страховой агент, который оформил поддельный документ, указав срок действия, который начинал исчисляться ранее положенного. В итоге страховая компания необоснованно выплатила за ДТП 11 тысяч рублей.

В отношении агента возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 427 УК РБ («Служебный подлог»). Санкция этой части статьи предусматривает наказание в виде штрафа или лишения права занимать определенные должности, или заниматься определенной деятельностью, или в виде исправительных работ на срок до двух лет, или ограничения свободы на тот же срок, или лишения свободы на срок до двух лет.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 216 УК РБ («Причинение имущественного ущерба без признаков хищения»). Санкция этой части статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.