15 сентября в деревне Степково Слуцкого района горел дом и сарай. Есть погибший

15 сентября в 17:20 на ЦОУ Слуцкого РОЧС поступило сообщение о загорании дома, по адресу: Греский с/С, д.Степково. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС установлено, что горит дом и сарай под одной кровлей открытым пламенем, возможно внутри находится человек.

Дом и сарай деревянные под одной кровлей 6х12, крыша шиферная по деревянной обрешетке, электрифицирован, АПИ не установлен.

В 18-07 в жилой комнате размером 4 х 6 м на кровати обнаружен труп и пострадавший.

Пострадавший с ожогами 1 степени спины, руки и головы доставлен в УЗ «Слуцкая ЦРБ» в хирургическое отделение.

В результате пожара уничтожена кровля жилого дома по всей площади, дом выгорел изнутри, повреждена кровля сарая 4х4м.

Предполагаемая причина возникновения пожара устанавливается. Пожар был локализован в 18:01 и ликвидирован в 18:28.

Уважаемые Случчане, районный отдел по чрезвычайным ситуациям напоминает Вам о важности и необходимости содержания домовладения в пожаробезопасном состоянии и соблюдении правил пожарной безопасности! Будьте бдительны и осторожны при использовании открытого огня, соблюдайте правила безопасности и установите в своём доме автономный пожарный извещатель!

Слуцкий РОЧС