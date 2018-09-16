Картофель в Беларуси убран на трети площадей. Такие данные приводятся в оперативной сводке Министерства сельского хозяйства и продовольствия, сообщает БЕЛТА.

Картофель убран на с 10,8 тыс. га (36,1% плана), накопано 328,3 тыс. га. Урожайность составляет 304,4 ц/га (на аналогичную дату прошлого года — 320,7 ц/га). С трети площадей уже убрана и кукуруза. Зерна кукурузы намолочено 274,1 тыс. т (урожайность выше прошлогодней — 79,5 ц/га против 60,6 ц\га).

Начата уборка сахарной свеклы — ее собрали с 16,4% площадей, накопано 679,7 тыс. т. Урожайность сложилась на уровне 416 ц/га (433,1 ц/га на аналогичную дату 2017 года). Сахаристость выше прошлогодней: 16,04% против 15,21%.

Завершилась уборка рапса. Намолочено 548,2 тыс. т при урожайности 16 ц/га.

По данным Минсельхозпрода, озимые зерновые посеяны почти на половине запланированных площадей (620,6 тыс. га; 47,4% плана).

БЕЛТА.