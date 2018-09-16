Беларусь предлагает Индонезии развивать сотрудничество в АПК и горнодобывающей промышленности. Об этом сегодня заявил заместитель председателя Палаты представителей Болеслав Пирштук на встрече с индонезийской делегацией во главе с председателем двусторонней парламентской группы дружбы Совета народных представителей Индонезии Адангом Судраджатом, передает корреспондент БЕЛТА.

Среди перспективных направлений сотрудничества Болеслав Пирштук назвал сельское хозяйство, где Беларусь достигла серьезных успехов, а также горнодобывающую промышленность. «По производству горнодобывающей техники мы твердо занимаем третье место в мире. У нас есть что предложить», — сказал вице-спикер.

Стороны обсудили инвестиционное сотрудничество. Заместитель председателя Палаты председателей обратил внимание, что в Беларуси созданы хорошие условия для прихода инвесторов, в частности, напомнив о СЭЗ, Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий каменеь».

Болеслав Пирштук рассказал, что усилиями торгово-промышленных палат двух стран в 2019 году в Беларуси будет организован крупный бизнес-форум. Параллельно с ним состоится очередное заседание двусторонней межправительственной комиссии. Это станет хорошей возможностью для индонезийского бизнеса, чтобы больше узнать о Беларуси и найти интересующий сегмент сотрудничества, добавил он.

Вице-спикер отметил положительную динамику товарооборота, но считает его достаточно скромным. «Мы могли бы увеличить его, как минимум, в несколько раз», — убежден Болеслав Пирштук. Он выразил уверенность, что индонезийскому бизнесу будет выгодно развивать взаимодействие с белорусской стороной, учитывая перспективы выхода на рынки ЕАЭС и ЕС.

Беларусь рассматривает Индонезию и как серьезного принципиального партнера, сотрудничество с которым обеспечивает вход на рынок региона АСЕАН.

На встрече обсуждались также вопросы совершенствования нормативной правовой базы, военно-техническое, гуманитарное сотрудничество.

Визит парламентской делегации Индонезии в Беларусь продлится по 20 сентября. Помимо переговоров в парламенте, запланирована встреча индонезийских парламентариев с представителями Министерства иностранных дел. Кроме того, делегация побывает на Минском заводе колесных тягачей, БелАЗе и МАЗе, где ознакомится с производством и проведет краткие переговоры.

Этот визит занимает важное место в белорусско-индонезийской повестке дня, учитывая празднование в нынешнем году 25-й годовщины установления между странами дипломатических отношений.

В январе-июне текущего года товарооборот между Беларусью и Индонезией составил $115,7 млн, или 135,8% к аналогичному периоду 2017-го. Продвижением экспорта в Индонезию занимаются созданные в Сингапуре и Малайзии собственные региональные субъекты товаропроводящей сети Белорусской калийной компании, Белшины, БелАЗа, МТЗ.

Беларусь поставляет в Индонезию калийные удобрения, грузовые автомобили, шины, полиамиды. Основная статья индонезийского экспорта — каучук.

БЕЛТА.