КРАЖИ ИМУЩЕСТВА

2 сентября РОСК возбуждено уголовное дело по заявлению жительницы д.Большое Залужье Ш.: неизвестное лицо с могил ее дочери и племянницы, расположенных на кладбище вблизи д. Динаровка, тайно похитило 10 гранитных столбиков, 9 элементов бордюра.

5 сентября в милицию обратился житель д. Калюга К.: из сарая, расположенного на участке по ул. Центральной в д.Калюга, похищены его бензопила, ударная электродрель.

6 сентября в РОВД обратилась жительница г. Жодино Х.: неизвестное лицо проникло в ее дачный дом в с/т «Мичуринец и К», вблизи д.Калюжки, откуда похитило женскую сумку с содержимым. Установлено, что кражу совершил житель г.Жодино К., 1988г.р., не работающий, ранее судимый.Часть похищенного изъята.

7 сентября РОСК возбуждено уголовное дело по заявлению смолевичанки К.: из кармана детского велосипеда, стоявшего в подъезде дома заявительницы по ул.Советской в г.Смолевичи, был похищен кошелек с деньгами и банковской карточкой.

КРАЖА ГОСИМУЩЕСТВА

3 сентября, с 10.30 до 11.30, с линии организации связи АТС «Белтелеком», в лесном массиве вблизи д.Драчково, похищено 60 м оптоволоконного кабеля.

МОШЕННИЧЕСТВО

6 сентября возбуждено уголовное дело в отношении жителя г. Молодечно Ш.,1979 г.р., ранее неоднократно судимого, который повторно, с ноября 2015 года по май 2016 года, являясь ИП, умышленно, из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием гражданки О., заключил с ней договор на строительство садово-дачного домика в с/т «Мечта» (вблизи д. Подыгрушье). Заранее не намереваясь выполнить договорные обязательства Ш. получил от нее денежные средства, которыми распорядился по своему усмотрению.

ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ

6 сентября по материалам ОБЭП КМ Смолевичского РОВД, возбуждено уголовное дело в отношении жителя д. Обчак Минского района П., 1960 г.р., который, находясь в должности директора культурно-спортивного республиканского унитарного предприятия «Дворец спорта», с 3.05.2015г. по 30.06.2015г., находясь в г.Смолевичи, из корыстной заинтересованности, повторно получил для себя от индивидуального предпринимателя Д. в качестве взятки денежные средства за положительное решение вопроса о предоставлении тому в аренду помещений возглавляемого им предприятия.

УГОН

5 сентября гражданин М., 2003 г.р., житель аг. Слобода, ранее судимый, проник в автомобиль «Ауди-80», принадлежащий Б., стоявший на ул. Молодежной в аг.Слобода, после чего совершил на нем поездку без цели хищения по территории Смолевичского района. Машина была обнаружена владельцем в д.Черниковщина в технически исправном состоянии.

ИЗЪЯТ АЛКОГОЛЬ

5, 6 сентября в магазинах «Березка» (д. Кривая Береза) и «Юбилейный» (г.Смолевичи) установлен факт реализации алкогольной и табачной продукции без наличия требуемых в предусмотренных законодательством случаях сопроводительных документов. Алкогольная продукция и сигареты изъяты.

УТОНУЛ ЧЕЛОВЕК

2 сентября в реке Плиса (вблизи г. Смолевичи) утонул житель д. Курганье Л., 1966 г.р.

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За истекший период сотрудниками Смолевичского РОВД было составлено 212 административных протоколов в отношении граждан, выявлено 13 случаев мелкого хулиганства, 1 случай мелкого хищения, 24 случая появления граждан в общественном месте в нетрезвом виде. Кроме этого, зафиксирован 161 случай нарушений ПДД, а также обнаружены 2 водителя, управлявшие транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

За уклонение родителей от содержания детей либо от возмещения расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, к уголовной ответственности привлечен 1 человека.

ПОЖАРЫ

3 сентября в деревне Орлово Жодинского сельсовета произошло загорание надворной постройки, которая была уничтожена огнем. Причина пожара – короткое замыкание электропроводки.

8 сентября в д. Бабий Лес также загорелась надворная постройка, причиной пожара послужило также короткое замыкание электропроводки.

9 сентября надворная постройка загорелась в г. Смолевичи на ул. Подлесной. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

Подготовила Ольга ЦЫБУЛЬКО.

(Информация предоставлена Смолевичским РОВД, Смолевичским РОЧС, Смолевичским РОСК).