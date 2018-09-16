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Парламентская делегация Индонезии посетит белорусские заводы
Во главе индонезийской делегации в Минск прибыл председатель двусторонней парламентской группы дружбы Совета народных представителей Аданг Судраджат.
Об этом сообщает
Делегация находится в Беларуси с официальным визитом 16-20 сентября.
Встречи глав двухсторонней группы дружбы Совета народных представителей Индонезии и Беларуси проходят 17 сентября.
Делегацию из Юго-Восточной Азии также ждут в МИД нашей страны и на ряде предприятий. На Минском заводе колесных тягачей, БелАЗе и МАЗе гости ознакомятся с производством и проведут краткие переговоры.
В 2018 году дипломатическим отношениям Беларуси и Индонезии исполнилось 25 лет. Предстоящий визит очень важен для обеих стран.
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Во главе индонезийской делегации в Минск прибыл председатель двусторонней парламентской группы дружбы Совета народных представителей Аданг Судраджат.
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