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Парламентская делегация Индонезии посетит белорусские заводы

17.09.2018 13:03 — Разное | БДГ  
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Во главе индонезийской делегации в Минск прибыл председатель двусторонней парламентской группы дружбы Совета народных представителей Аданг Судраджат.

Об этом сообщает ctv.by со ссылкой на пресс-службу Палаты представителей.

Делегация находится в Беларуси с официальным визитом 16-20 сентября.

Встречи глав двухсторонней группы дружбы Совета народных представителей Индонезии и Беларуси проходят 17 сентября.

Делегацию из Юго-Восточной Азии также ждут в МИД нашей страны и на ряде предприятий. На Минском заводе колесных тягачей, БелАЗе и МАЗе гости ознакомятся с производством и проведут краткие переговоры.

В 2018 году дипломатическим отношениям Беларуси и Индонезии исполнилось 25 лет. Предстоящий визит очень важен для обеих стран.

 
Теги: Минск
 
 
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Во главе индонезийской делегации в Минск прибыл председатель двусторонней парламентской группы дружбы Совета народных представителей Аданг Судраджат.
 
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