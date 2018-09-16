В Минске осудят мошенников, которые выудили из игровых автоматов Br222 тыс.

В Минске перед судом предстанут мошенники, которые похищали деньги из игорных автоматов с помощью несанкционированного доступа к оборудованию, сообщила официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова в понедельник.

"Действия 11 обвиняемых квалифицированы следователями по ч. 2 ст. 349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации) и ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в составе организованной группы) Уголовного кодекса Республики Беларусь", - проинформировала Ю.Гончарова.

По данным СК, в конце 2016 года на территории Беларуси и России была создана организованная группа, в состав которой входили граждане двух стран. При этом руководство противоправными действиями осуществлялось с территории России.

Участники группы подыскивали администраторов залов игровых автоматов в Минске, которые за материальное вознаграждение внедряли в USB-разъемы определенных автоматов устройства, напоминающие накопитель информации. Затем работники заведений производили перезагрузку оборудования, в результате чего изменялся алгоритм его работы.

В дальнейшем другие фигуранты дела под видом игроков посещали данные заведения. "Обвиняемые в таких случаях имели при себе технические средства, необходимые для трансляции изображения экрана автоматов, и передавали информацию участникам организованной группы, которые специально приезжали в Минск из России. "Гости" обрабатывали данные и сообщали игрокам комбинации клавиш, которые необходимо нажать для начала бонусной игры", - рассказала Ю.Гончарова.

Каждый из игроков и администраторов залов, задействованных в схеме, получал от 5 до 10% от выигрыша, остальная сумма передавалась организаторам – гражданам Российской Федерации.

"В ходе расследования установлено более 40 эпизодов противоправной деятельности. Указанными действиями причинен имущественный вред на сумму не менее 222,4 тыс. рублей (свыше $100 тыс.)", - сообщила официальный представитель СК.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

"В отдельное производство выделены материалы в отношении шести объявленных в розыск участников группы, в настоящее время находящихся на территории других государств", - добавила она.