Порошенко ввел в действие решение СНБО о прекращении Договора о дружбе между Украиной и Россией

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 сентября 2018 "О Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией".

Как сообщается в понедельник на сайте президента Украины, данным решением СНБО, которое введено в действие указом П.Порошенко, поддержаны предложения Министерства иностранных дел Украины относительно прекращения Украиной действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, подписанного 31 мая 1997 года.

МИД Украины должно заявить России о желании республики прекратить действие договора о дружбе с РФ в соответствии со статьей 40 настоящего договора и внести в установленном порядке на рассмотрение украинскому президенту проект закона о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между двумя странами.