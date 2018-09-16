В студгородке БГУ пройдет кулинарный конкурс

"Кулинарный конкурс" состоится 20 сентября в БГУ (общежитие №7, ул. Октябрьская, 10/2). Начало в 14.30. В нынешнем году свои творческие способности продемонстрируют команды из девяти общежитий: №1 – "Паўлiнка", №2 – "Двойка Белиссимо", №3 – "Щепотка соли", №4 – "Soul Kitchen", №5 – "Хатні смак", №6 – "Плоў з Бульбай", №7 – "Марья лён трэ, кум целя пассэ", №10 – "Смак", №11 – "Хозяюшки".

Конкурсантам предстоит из одинакового и известного заранее набора продуктов приготовить три блюда. Команды могут дополнять "корзину" продуктов собственными ингредиентами. На этот раз кулинарные изыски должны отражать тему малой родины участников. За два часа из имеющегося набора следует приготовить "горячее" и "холодное", наиболее распространённые в регионах проживания студентов. Домашним заданием объявлено приготовление компота.

Для того, чтобы стать победителем, необходимо выдержать тему конкурса в оформлении и приготовлении, а также успешно презентовать свои кулинарные работы.

Повар команды-победительницы станет обладателем книги с уникальными рецептами. Всех участников наградят дипломами, памятными подарками и сладкими призами.

Завершится состязание дегустацией.

Организатором конкурса выступает Студенческий городок БГУ.