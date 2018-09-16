Две белоруски в ТОП-30 WTA, Говорцова стремится к ним

Ольга Говорцова поднялась на 116 мест в рейтинге WTA по итогам минувшей недели, и занимает 434-е место. Столь низкая позиция амбициозной белоруски связана с пропуском сезона из-за декретного отпуска. Впрочем, Говорцова вернулась, и уже успела заявить о себе.

Говорцова выиграла в 1/16 финала у американки Ан на Кубке Квебека, и проиграла на стадии 1/8 финала Мартич из Словакии.

Неплохое выступление в Квебеке принесли ей 30 баллов в рейтинге WTA и место в середине пятой сотни.

Лидером рейтинга лучших теннисисток планеты по-прежнему является Симона Халеп из Румынии. Второе и третье места занимают датчанка Каролин Возняцки и немка Ангелика Кербер.

Лучшая из белорусок, Арина Соболенко, замыкает ТОП-20. А Александра Соснович поднялась с 31-го на 30-е место рейтинга. В сотню лучших также входят Виктория Азаренко (63-е место) и Вера Лапко (66-е место).