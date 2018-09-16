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Сайт путешествий "TripAdvisor" после интервью Петрова и Боширова приостановил прием отзывов о Солсберийском соборе

17.09.2018 11:34 — Разное | Интерфакс  
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Американский сайт путешествий "TripAdvisor" временно закрыл комментарии к собору в Солсбери.

"TripAdvisor временно не принимает отзывы об этом объекте, так как он привлек к себе повышенное внимание в связи с недавним событием и получил большое количество отзывов, не основанных на личном опыте", - говорится в сообщении, размещенном на сайте.

На странице написано: "Если Вы хотите поделиться личными впечатлениями от посещения этого объекта, вернитесь на наш сайт через некоторое время. Мы с нетерпением ждем получения Вашего отзыва!"

13 сентября двое подозреваемых по делу об отравлении в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии - Александр Петров и Руслан Боширов - дали интервью телеканалу "Russia Today" (RT). При этом главный редактор RT Маргарита Симоньян отметила в своем телеграм-канале, что не знает, "кто они, что они делали в Англии, те ли, за кого себя выдают", и что "их ответы - их ответственность, и выбор каждого зрителя - верить им или нет".

В интервью люди, назвавшиеся А.Петровым и Р.Бошировом, опровергли свою причастность к преступлению во время поездки в Великобританию. Они рассказали, что побывали в Солсбери как туристы и не являются агентами ГРУ. По их словам, в Англию они приехали 2 марта, а на следующий день прибыли в Солсбери. Покинули Великобританию мужчины 4 марта. Они отметили, что Солсбери является туристическим городом со знаменитым во всей Европе собором. При этом А.Петров и Р.Боширов пообещали М.Симоньян передать ей фотографии своего визита в Солсберийский собор, но так этого и не сделали.

 
 
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Американский сайт путешествий "TripAdvisor" временно закрыл комментарии к собору в Солсбери. "TripAdvisor временно не принимает отзывы об этом объекте, так как он привлек к...
 
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