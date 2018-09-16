Осиный террор: белорусы погибают и попадают в больницы

Вечером в воскресенье, 16 сентября произошло очередное нападение осиного роя на людей, которое привело к госпитализации пострадавших. Как сообщило региональное издание slutsk-gorod.by, дети в Слуцке играли во дворе с мячом. Мяч упал в колодец, и когда дети пытались его достать, их атаковал рой ос.

Осы покусали детей и прохожих. Одна из женщин потеряла сознание. На место происшествия выезжала скорая, пострадавших госпитализировали. Сотрудники МЧС сожгли гнездо насекомых.

Напомним, 12 сентября произошло сразу два серьезных нападения ос. В Гродно насекомые напали на воспитанников детского сада . От укусов пострадали несколько десятков детей, у пятерых из них проявились серьезные аллергические реации. Детей госпитализировали в городскую детскую больницу, медики уточнили, что жизни малышей ничто не угрожает.

В МЧС Беларуси, в число обязанностей которого, в том числе, входит и уничтожение гнезд жалоносных насекомых, отметили, что по неизвестной причине особенно часто осы выбирают для строительства гнезд здания детских садов и школ - в этом году именно на эти учреждения пришлось 90% вызовов.

В Слуцком районе в тот же день рой ос покусал мужа и жену . Женщина умерла от анафилактического шока.

Комментируя эти случаи старший научный сотрудник ГНПО "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам Александр Шляхтенок рассказал порталу Interfax.by, что в самом начале осени у ос ежегодно повышается активность, которая спадает уже в октябре, с похолоданием. "Изменения же в общем количестве ос в Беларуси, как и их поведении, по мнению эксперта, незначительны. На жизненный цикл ос, как на представителей всей фауны Беларуси, могут влиять серьезные изменения погоды или климата. Однако в данный момент ученые никаких серьезных изменений в их жизнедеятельности не отмечают", - уточнил эксперт.

Чтобы избежать неприятных встреч с осами в это время, специалист советует не приближаться к осиному гнезду или рою ос ближе, чем на 3-5 метров.

Также он посоветовал обращаться в МЧС для уничтожения осиных гнезд, и не делать этого самостоятельно, "разве что у вас есть специальный защитный костюм, полностью закрывающий ваше тело и лицо". "Избавившись от осиного гнезда один раз, вы вряд ли снова встретите ос на том же месте через год. Как правило, он предпочитают гнездиться в новых местах", - отметил представитель НАН РБ.