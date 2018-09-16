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Осиный террор: белорусы погибают и попадают в больницы
Вечером в воскресенье, 16 сентября произошло очередное нападение осиного роя на людей, которое привело к госпитализации пострадавших. Как сообщило региональное издание slutsk-gorod.by, дети в Слуцке играли во дворе с мячом. Мяч упал в колодец, и когда дети пытались его достать, их атаковал рой ос.
Осы покусали детей и прохожих. Одна из женщин потеряла сознание. На место происшествия выезжала скорая, пострадавших госпитализировали. Сотрудники МЧС сожгли гнездо насекомых.
Напомним, 12 сентября произошло сразу два серьезных нападения ос. В Гродно насекомые
В МЧС Беларуси, в число обязанностей которого, в том числе, входит и уничтожение гнезд жалоносных насекомых, отметили, что по неизвестной причине особенно часто осы выбирают для строительства гнезд здания детских садов и школ - в этом году именно на эти учреждения пришлось 90% вызовов.
В Слуцком районе в тот же день рой ос
Чтобы избежать неприятных встреч с осами в это время, специалист советует не приближаться к осиному гнезду или рою ос ближе, чем на 3-5 метров.
Также он посоветовал обращаться в МЧС для уничтожения осиных гнезд, и не делать этого самостоятельно, "разве что у вас есть специальный защитный костюм, полностью закрывающий ваше тело и лицо". "Избавившись от осиного гнезда один раз, вы вряд ли снова встретите ос на том же месте через год. Как правило, он предпочитают гнездиться в новых местах", - отметил представитель НАН РБ.
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Вечером в воскресенье, 16 сентября произошло очередное нападение осиного роя на людей, которое привело к госпитализации пострадавших. Как сообщило региональное...
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