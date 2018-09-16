ЕАБР отмечает ослабление бума потребкредитования в Беларуси

Евразийский банк развития (ЕАБР) констатирует замедление годовых темпов роста потребительского кредитования, что оказывает сдерживающее влияние на динамику розничного товарооборота.

"Годовой темп прироста задолженности физических лиц по рублевым потребительским кредитам в июле 2018 года составил 64,9% после 69,7% и 76,1% в июне и мае текущего года соответственно", - сказано в очередном выпуске ежемесячного макрообзора ЕАБР.

Отмечая высокий уровень потребительской активности в Беларуси, эксперты ЕАБР указывают, что замедляющиеся темпы роста потребкредитования оказывают сдерживающее влияние на динамику розничного товарооборота. "Снижение темпов прироста по итогам семи месяцев 2018 года (9,6%) по сравнению с приростом первого полугодия 2018 года (9,9%) может отчасти объясняться снижением роста кредитования населения", - считают эксперты.

По мнению руководителя одного из белорусских банков, характерное для последних месяцев охлаждение бума потребительского кредитования является следствием завершения периода внедрения с 1 мая 2018 года сдерживающих регуляторных мер в части повышения требований к платежеспособности заемщиков.

Кроме того, постепенно исчерпывается отложенный спрос на потребкредиты, который сформировался в периоды высоких процентных ставок. К числу основных факторов, замедляющих потребкредитование, также можно отнести последовательный рост реальных доходов населения и удорожание потребительского импорта в связи с ослаблением белорусского рубля.

По мнению топ-менеджера, "скорее всего, снижающаяся динамика потребительского кредитования сохранится в среднесрочной перспективе, в том числе с учетом снижения аппетита банков к потребительским кредитам из-за постепенного уменьшения доходности этого бизнеса".

По данным НББ, на 1 августа 2018 года портфель потребкредитов белорусских банков составил Br3,73 млрд, увеличившись с начала года на 24,1%.