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Беларусь запретила ввоз свинины из Бельгии из-за АЧС

17.09.2018 10:56 — Разное | Интерфакс  
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Беларусь ввела запрет на поставки свинины из Бельгии из-за африканской чумы свиней (АЧС).

"Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода сообщает, что по информации Международного эпизоотического бюро на территории провинции Люксембург (Королевство Бельгия) зарегистрирован случай заболеваний свиней африканской чумой свиней", - говорится в сообщении ведомства.

В департаменте отметили, что в связи с этим с 14 сентября вводятся временные ограничения на ввоз на территорию Беларуси из Бельгии живых свиней, свинины, в том числе мяса диких кабанов, продуктов их переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных, кормов и кормовых добавок.

Отменены также все ранее выданные разрешения на ввоз такой продукции из этой страны.

В ведомстве указали на необходимость принятия дополнительных мер контроля по обеспечению биологической защиты крупных свиноводческих комплексов, а также свиноводческих ферм и хозяйств всех форм собственности.

Африканская чума свиней - высококонтагиозное заболевание, протекающее в острой форме, характеризующееся быстрым течением и большой смертностью животных (98-100%). Средств лечения и специфической профилактики данная болезнь не имеет.

Для человека африканская чума свиней опасности не представляет.

Экономический ущерб, наносимый АЧС, складывается из прямых потерь по радикальной ликвидации болезни и применяемых ограничений в международной торговле.

 
 
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Беларусь ввела запрет на поставки свинины из Бельгии из-за африканской чумы свиней (АЧС). "Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода...
 
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