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Внедрение 5G создаст проблемы с охлаждением смартфонов

17.09.2018 10:54 — Разное | Интерфакс  
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Первая сеть мобильной связи пятого поколения 5G заработает уже 1 октября, в нескольких городах США. И в ближайшем будущем такие сети будут запускаться в других странах. Эксперты предупреждают, что на начальном этапе распространения технологии инженерам придется решать такую проблему, как перегрев устройств, работающих в 5G-сетях.

5G в сравнению с 4G/LTE обеспечит резкий рост скоростей передачи данных - теоретически, пропускная способность может достигать 20 Гбит/с. Это приведет к многократному росту нагрузки на аппаратную часть смартфонов и других гаджетов.

Разработчики столкнутся с необходимостью внести значительные изменения в конструкцию выпускаемых ими аппаратов, чтобы предотвратить перегрев.

 
 
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Первая сеть мобильной связи пятого поколения 5G заработает уже 1 октября, в нескольких городах США. И в ближайшем будущем такие сети будут запускаться в других...
 
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