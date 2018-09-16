Внедрение 5G создаст проблемы с охлаждением смартфонов

Первая сеть мобильной связи пятого поколения 5G заработает уже 1 октября, в нескольких городах США. И в ближайшем будущем такие сети будут запускаться в других странах. Эксперты предупреждают, что на начальном этапе распространения технологии инженерам придется решать такую проблему, как перегрев устройств, работающих в 5G-сетях.

5G в сравнению с 4G/LTE обеспечит резкий рост скоростей передачи данных - теоретически, пропускная способность может достигать 20 Гбит/с. Это приведет к многократному росту нагрузки на аппаратную часть смартфонов и других гаджетов.

Разработчики столкнутся с необходимостью внести значительные изменения в конструкцию выпускаемых ими аппаратов, чтобы предотвратить перегрев.