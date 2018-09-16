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Тысячи байкеров колонной проехали по улицам Минска

17.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Минске официально закрыли мотосезон. Тысячи байкеров колонной проехали по главным улицам города. За масштабным событием следила корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

Первые мотоциклисты начали съезжаться к Кургану Славы задолго до старта мотопарада – на других посмотреть и себя показать. Участники мотофестиваля приехали из 17 стран мира. Здесь не встретишь даже двух похожих мотоциклов. Спортбайки, советская классика, брутальные чопперы.

Байкер Юрий Шиф приехал на машине, посвященной целой эпохе. Собрал сам, впрочем, как и десятки других. Он лучший кастомайзер Беларуси. 

«Они все живые, мы их все оживляем, вкладываем в них характер», – отметил байкер.

Вместе с байкерами в этот день сын президента Виктор Лукашенко. Он лидер одного из мотоклубов. Здесь же сотрудники МВД. Глава ведомства подытожил – сезон неплохой.

«Мы фиксировали значительное сокращение ДТП с участием мотоциклистов и байкеров. Меньше погибших, слава Богу. Больше немного раненых. Но тенденция такова: безопасность в этом вопросе более ощутима, чем несколько лет назад», – отметил министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич.

Стальная колонна из шести тысяч мотоциклистов растягивается на километры. Размах впечатляет. Кажется, байкеры еще никогда не ездили так медленно. Предельная скорость – 40 километров в час. Это необходимость, если произойдет авария, то рухнут все.

На финише участников парада встречают зрители и дождь, но байкеров такой погодой не испугать. Не смыли минские осадки и улыбку с лица сына Че Гевары, Эрнесто. Брать свой байк, а их у него 14, он не стал. Организаторы поделились. В Минске Эрнесто впервые, но вот о белорусских мотоциклах знает хорошо.

«Да я хорошо знаком с мотоциклом «Минск». Мы его любим. У нас даже есть хороший опыт ремонтирования и обслуживания этих мотоциклов», – сказал Эрнесто Гевара.

Мотопарад продолжила развлекательная программа. Трюки не хуже цирковых – опасная езда в шаре, на одном колесе, а взамен восхищение зрителей.

Такое количество байкеров столица теперь увидит только весной. Любители встречного ветра, прощаясь, желают друг другу вновь увидеться и главное без потерь.

Добавим, в прошлом году мотофестиваль посетили 110 тысяч человек – это число рекордное. В этом году чуть меньше, во многом из-за погоды.





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Теги: Минск
 
 
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На официальное закрытие мотосезона в столицу Беларуси приехали байкеры из 17 стран мира.
 
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