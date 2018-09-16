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Под Вилейкой водитель Nissan врезался в дерево. Мужчина погиб

17.09.2018 13:16 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Вилейском районе непристегнутый водитель погиб после столкновения с деревом.

По информации УГАИ УВД Минского облисполкома, авария произошла утром шестнадцатого сентября. За рулем автомобиля Nissan находился 57-летний житель Молодечно. Он съехал в кювет и столкнулся с придорожным деревом.

Мужчина скончался на месте ДТП. Водитель не был пристегнут ремнем безопасности.

Госавтоинспекция напоминает, что водителю, который управляет ТС с непристегнутым ремнем безопасности, грозит предупреждение или штраф в размере до 24,5 рублей (базовая величина). От 49 до 122,5 рублей (от 2 до 5 базовых величин) – за повторное нарушение в течение 1 года. Такие же штрафы он может заплатить за непристегнутого пассажира, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности.

Машину буквально сложило пополам: два человека погибли в страшной аварии в Минске (читать далее).

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Вилейском районе непристегнутый водитель погиб после столкновения с деревом. По информации УГАИ УВД Минского облисполкома, авария произошла...
 
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