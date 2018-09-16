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В Слуцке осы напали на игравших детей. Спасатели уничтожили гнездо насекомых
Новости Беларуси. 16 сентября в Слуцке осы покусали детей. Спасатели выезжали на ликвидацию осиного гнезда.
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Прибывшие к месту происшествия спасатели уничтожили осиное гнездо. Подробности случившегося выясняются.
Осенью 2018 года под Слуцком рой ос покусал семейную пару.
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Новости Беларуси. 16 сентября в Слуцке осы покусали детей. Спасатели выезжали на ликвидацию осиного гнезда. Как сообщает БЕЛТА, инцидент произошёл возле дома №60...
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