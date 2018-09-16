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В Слуцке осы напали на игравших детей. Спасатели уничтожили гнездо насекомых

17.09.2018 12:38 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 16 сентября в Слуцке осы покусали детей. Спасатели выезжали на ликвидацию осиного гнезда.  

Как сообщает БЕЛТА, инцидент произошёл возле дома №60 по улице 14 Партизан. По словам очевидцев, игравшие во дворе дети случайно попали мячом в деревянный колодец. Когда ребята попытались достать мяч, на них напали осы.  

Прибывшие к месту происшествия спасатели уничтожили осиное гнездо. Подробности случившегося выясняются.  

Осенью 2018 года под Слуцком рой ос покусал семейную пару. 

Пострадавшая умерла от анафилактического шока – подробности здесь.  

 
 
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Новости Беларуси. 16 сентября в Слуцке осы покусали детей. Спасатели выезжали на ликвидацию осиного гнезда.   Как сообщает БЕЛТА, инцидент произошёл возле дома №60...
 
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