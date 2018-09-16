Обозреватель «СБ»: «Имеют ли право заводить детей те, у кого нет денег на авто и такси?»

Журналист «Office Life» Василий Малашенков на своей странице в Facebook поднял тему новых правил пользования общественным транспортом. Он обратил внимание, что матери с колясками не смогут зайти в автобус через переднюю дверь, тогда им придется нарушить, зайдя через центральную – контролерам можно будет не слушать отговорок про то, что «не успела купить талон». В комментариях высказался обозреватель газеты «СБ. Беларусь сегодня» Максим Осипов – он по неизвестным данным сказал, что у молодых родителей по две-три машины. И спросил, имеют ли моральное право заводить детей те, кто не имеет денег на авто или такси.

Василий написал: «У некоторых автобусов слишком узкие передние двери, чтобы войти туда с ребенком в детской коляске. Представитель Минтранса Сергей Дубина, отвечая на вопрос по этому поводу, отметил: «Всех нюансов невозможно учесть». Из новых правил следует, что пассажир, который может купить билет только у водителя, войдя с ребенком в коляске не в переднюю дверь, становится нарушителем. Что это означает? Наказывать непосредственно за невход в переднюю дверь не будут. Но контроллеры теперь имеют право не принимать о родителя отмазку, что, мол, не успел купить билет у водителя. В ту дверь с коляской не войти. Крутись как хочешь».

В комментарии пришел обозреватель «СБ. Беларусь сегодня» Максим Осипов. Он написал следующее: «Мне вот интересно, кто с этими колясками вообще прётся в транспорт, если у молодых родителей по 2-3 машины обычно? Либо всегда можно взять такси и не трепать нервы ни водителям ОТ, ни пассажирам. А если нет средств ни на личные авто, ни на такси - имеют ли они вообще моральное право заводить детей и усложнять тем самым жизнь обществу? Яжемать и так далее? Просто интересно...». Другие комментаторы начали грубо отвечать ему. Многие задавали ответные вопросы.