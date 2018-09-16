|
Обозреватель «СБ»: «Имеют ли право заводить детей те, у кого нет денег на авто и такси?»
>
Журналист «Office Life» Василий Малашенков на своей странице в Facebook поднял тему
Василий написал: «У некоторых автобусов слишком узкие передние двери, чтобы войти туда с ребенком в детской коляске. Представитель Минтранса Сергей Дубина, отвечая на вопрос по этому поводу, отметил: «Всех нюансов невозможно учесть». Из новых правил следует, что пассажир, который может купить билет только у водителя, войдя с ребенком в коляске не в переднюю дверь, становится нарушителем. Что это означает? Наказывать непосредственно за невход в переднюю дверь не будут. Но контроллеры теперь имеют право не принимать о родителя отмазку, что, мол, не успел купить билет у водителя. В ту дверь с коляской не войти. Крутись как хочешь».
В комментарии пришел обозреватель «СБ. Беларусь сегодня» Максим Осипов. Он написал следующее: «Мне вот интересно, кто с этими колясками вообще прётся в транспорт, если у молодых родителей по 2-3 машины обычно? Либо всегда можно взять такси и не трепать нервы ни водителям ОТ, ни пассажирам. А если нет средств ни на личные авто, ни на такси - имеют ли они вообще моральное право заводить детей и усложнять тем самым жизнь обществу? Яжемать и так далее? Просто интересно...». Другие комментаторы начали грубо отвечать ему. Многие задавали ответные вопросы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Журналист «Office Life» Василий Малашенков на своей странице в Facebook поднял тему новых правил пользования общественным транспортом. Он обратил внимание, что матери с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)