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«Мозырский живодер» рассказал следователям, зачем издевался над котятами

17.09.2018 12:32 — Разное | KYKY  
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14 сентября в России задержали 28-летнего беларуса из Мозыря, который жестоко издевался над котятами, снимал это на видео и присылал российским защитникам животных. Следователи допросили его, а объяснения «мозырского живодера» сняли на видео, пишет TUT.by.

Мужчина признает вину и говорит, что сожалеет о случившемся. Но на вопрос, не жалко ли было ему животных, мужчина ответил, что ничего не чувствовал. «У меня у самого дома есть кот – и я над ним не издевался». Он также рассказал, что в детстве на него дважды нападали собаки. «Лучше бы собак отстреливал, это было бы более престижно», – заключил он.

В начале сентября российские волонтеры собрали и передали беларуским защитникам животных многочисленные видео, на которых котят поджигают, тушат о них окурки, заливают кипятком, расчленяют, – чтобы те поделились информацией с правоохранительными органами. Мозырская защитница животных обратилась в милицию. Сотрудники милиции установили ранее судимого житель райцентра. Мужчина находил котят по объявлению в газете, забирал, а затем издевался над ними.

3 сентября беларуским СК в отношении мужчины, подозреваемого в жестоком обращении с животными, было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 339/1. Его объявили в розыск. В тот же день московский отдел полиции «Лефортово» тоже возбудил уголовное дело против мужчины.

14 сентября стало известно, что сотрудники УВД по Юго-Восточному округу Москвы задержали двух подозреваемых в жестоком обращении с животными – 22-летнюю жительница российского Реутова и 28-летнего мужчину, ранее судимый за совершение аналогичного преступления и находившегося в международном розыске.

Читайте по теме: Беларусы потребовали у властей строже наказывать живодеров – сажать их в тюрьму

 
 
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14 сентября в России задержали 28-летнего беларуса из Мозыря, который жестоко издевался над котятами, снимал это на видео и присылал российским защитникам животных....
 
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