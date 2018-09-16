«Буду заниматься деньгами»: Юрий Дудь ушел с поста главреда Sports.ru

Журналист Юрий Дудь ушел с должности главного редактора Sports.ru – теперь он заместитель гендиректора издания. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Перестановки произошли еще 1 сентября, но из-за «самых разных забот и агоний» объявили только сейчас.

Дудь представил новых руководителей сайта: «С 1 сентября в управлении редакцией Sports.ru – реформы. Отныне и, надеюсь, на долгие годы главный редактор – Александр Аксенов, шеф-редактор – Влад Воронин. Алекс Аксенов за год (с сентября-2017 шеф-редактором был он) пересобрал всю редакционную работу, и на сайте снова стало много отличного чтива. <...> Влад Воронин – воспитанник Sports.ru: он пришел на сайт в 2010-м, когда ему было 17, и очень быстро стал одним из важнейших людей».

Он сразу отметил, что не ушел из проекта, а просто перешел на другую позицию: «Я остаюсь на месте, но чуть в другом качестве – замгендиректора. Буду помогать Дмитрию Навоше и заниматься тем, к чему, как показали последние полтора года, меня тянет больше всего – деньгами (контентом – тоже, но меньше). Нервничаю, подгрызаю ногти, но надеюсь, потяну. Sports.ru – ван лав!».

Юрий Дудь работал главным редактором издания с осени 2011 года.