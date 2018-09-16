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Семьи ветеранов МВД и КГБ принудительно выселяют из дома на Маркса

17.09.2018 13:53 — Разное | Tut.by  
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Дом на улице Карла Маркса, 17 был построен в 1947 году. Он был ведомственным, квартиры тут давали ветеранам МВД и КГБ. Сегодня из этого дома, который носит статус историко-культурной ценности, принудительно выселяют семьи ветеранов — всего 42 человека. Причина якобы аварийное состояние дома, которое грозит жильцам обрушением. Люди в это не верят и покидать свое жилье не собираются. Как выселяют жильцов из исторического центра Минска, смотрите в видеотрансляции TUT.BY.

 
Теги: Минск
 
 
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Из центра Минска принудительно выселяют жильцов под предлогом обрушения здания, которое носит статус исторической ценности.
 
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