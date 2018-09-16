Дом на улице Карла Маркса, 17 был построен в 1947 году. Он был ведомственным, квартиры тут давали ветеранам МВД и КГБ. Сегодня из этого дома, который носит статус историко-культурной ценности, принудительно выселяют семьи ветеранов — всего 42 человека. Причина — якобы аварийное состояние дома, которое грозит жильцам обрушением. Люди в это не верят и покидать свое жилье не собираются. Как выселяют жильцов из исторического центра Минска, смотрите в видеотрансляции TUT.BY.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Семьи ветеранов МВД и КГБ принудительно выселяют из дома на Маркса Из центра Минска принудительно выселяют жильцов под предлогом обрушения здания, которое носит статус исторической ценности.