Прошли повторные мониторинги учреждений образования

Работники Борисовского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям провели повторные мониторинги учреждений образования, а именно: ГУО «Лошницкая гимназия Борисовского района», ГУО «Лошницкая средняя школа Борисовского района», ГУО «Лошницкий ясли – сад Борисовского района», ГУО «Новосадская средняя школа Борисовского района», ГУО «Новосадскийясли-сад Борисовского района», ГУО «Новосёлковская средняя школа Борисовского района», ГУО «Новосёлковский ясли – сад Борисовского района», ГУО «Ганцевичская средняя школа им.П.Г.Лопатина», ГУО «Ганцевичскийясли-сад Борисовского района», ГУО «Гимназия № 3 г. Борисова», ГУО «Детский сад №5 г. Борисова», ГУО «Лицей г. Борисова», ГУО «Мстижский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа Борисовского района», ГУО «Средняя школа № 10 г. Борисова», ГУО «Средняя школа № 13 г. Борисова», ГУО «Средняя школа № 17 г. Борисова», ГУО «Средняя школа №23 г. Борисова», ГУО «Ясли-сад № 33г.Борисова», ГУО «Средняя школа № 8 г. Борисова», ГУО «Ясли – сад № 43 г. Борисова», ГУО «Ясли-сад № 23 г. Борисова», ГУО «Ясли-сад № 42 г. Борисова», ГУО «Ясли-сад № 44 г. Борисова», ГУО «Ясли-сад № 47 г.Борисова». ГУО «Ясли-сад №49 г. Борисова». ГУО «Ясли-сад №50 г. Борисова», ГУО «Ясли-сад № 26 г.Борисова», ГУО «Ясли-сад №29 г. Борисова», ГУО «Заболотский детский сад Борисовского района», ГУО «Зембинский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа Борисовского района», ГУО «Кричинская средняя школа Борисовского района», ГУО «Средняя школа № 16 г. Борисова», ГУО «Средняя школа №7 г. Борисова», ГУО «Холхолицкий учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа Борисовского района», ГУО «Ясли-сад № 48 г. Борисова», ГУО «Ясли-сад №12 г. Борисова», ГУО «Ясли-сад №16 г. Борисова», ГУО «Ясли-сад №9 г. Борисова». ГУО «Веселовский семейный детский сад» Борисовского района, ГУО «Белорусскоязычная гимназия №2 г.Борисова», ГУО «Гливинский детский сад Борисовского района», ГУО «Забашевичская средняя школа Борисовского района», ГУО «Забашевичский детский сад Борисовского района», ГУО «Новосельская средняя школа Борисовского района», ГУО «Средняя школа № 22 г. Борисова», ГУО «Средняя школа № 6 г. Борисова», ГУО «Средняя школа №12 г. Борисова» ГУО «Средняя школа №2 г. Борисова», ГУО «Средняя школа №3 г.Борисова», ГУО «Пересадский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа Борисовского района», ГУО «Средняя школа №11 г. Борисова», ГУО «Средняя школа №18 г. Борисова», ГУО «Средняя школа №9 г. Борисова», ГУО «Ясли-сад № 24 г. Борисова», ГУО «Ясли-сад № 32 г.Борисова», ГУО «Ясли-сад № 40 г. Борисова», ГУО «Ясли-сад №11 г. Борисова», ГУО «Ясли-сад №17 г. Борисова», ГУО «Ясли-сад №39 г. Борисова», ГУО «Ясли-сад №21 г.Борисова», ГУО «Средняя школа № 20г. Борисова» ГУО «Ясли-сад № 41 г. Борисова». ГУО «Большеухолодский УПК детский сад-средняя школа Борисовского района», ГУО «Велятичская средняя школа Борисовского района», ГУО «Велятичский детский сад Борисовского района», ГУО «Зоричский детский сад Борисовского района», ГУО «Оздятичский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа Борисовского района». ГУО «Санаторные ясли-сад №35 г. Борисова», ГУО «Ясли-сад №36 г.Борисова», ГУО «Ясли-сад №38 г. Борисова». ГУО «Гимназия № 1 г. Борисова». ГУО «Мётченский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа Борисовского района», ГУО «Житьковская средняя школа Борисовского района», ГУО «Зачистский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа Борисовского района», ГУО «Кищино-Слободской учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа Борисовского района», ГУО «Староборисовская средняя школа Борисовского района», ГУО «Староборисовскийясли-сад Борисовского района», ГУО «Углянскийясли-сад Борисовского района». ГУО «Учебно-педагогический комплекс ясли сад - средняя школа № 24 г. Борисова», ГУО «Кострицкий детский сад Борисовского района»,ГУО «Староборисовскаяобщеобр. санат. школа-интернат для детей с нач., мал.и затух. форм. Туберкулеза», ГУО «Моисеевщинский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа Борисовского района», ГУО «Неманицкая средняя школа Борисовского района», ГУО «Неманицкий детский сад Борисовского района», ГУО «Ясли – сад № 18 г. Борисова», ГУО «Ясли-сад № 28 г. Борисова», ГУО «Ясли-сад № 37 г. Борисова», ГУО «Ясли-сад № 6 г.Борисова», ГУО «Ясли-сад №15 г. Борисова», ГУО «Ясли-сад №19 г. Борисова», ГУО «Ясли-сад №27г. Борисова», ГУО «Ясли-сад №31 г. Борисова».

Проведенные мониторинги указали на то, что выявленные ранее, нарушения технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, требования которых подлежит выполнению по усмотрению субъекта хозяйствования (рекомендуемые к исполнению), выполнены не в полном объеме, что в свою очередь создаёт угрозу возникновения пожара и травмирования людей. В связи с этим руководители и должностные лица, ответственные за соблюдение правил пожарной безопасности, будут привлечены к административной ответственности.