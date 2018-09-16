В воскресенье, 16 сентября, в поселке Октябрьский футболисты «Смолевичей» принимали опытного соперника – футбольный клуб «Слуцк» – в рамках 21-го тура Чемпионата Республики Беларусь по футболу 2018 года.

Судьи – В.Русаков, М.Арабей, А.Гусев (все – Минск).

«Смолевичи» играли в составе: Тимофеев, Василенок, Каршакевич, Видич, Чикида, Скшинецкий, Рожок, Федянин (Русецкий, 78), Васьков, Бородин (Потороча, 86), Краснов (Луцевич, 73).

Запасные: Абрамович, Умпирович, Потапов, Гирс.

Хозяева перед домашней публикой старались показать хороший футбол. Но уже в первом тайме они пропустили – вратарь ошибся на выходе, чем воспользовались гости.

В конце тайма «Смолевичи» получили право на штрафной удар, который завершился голом. Каршакевич оказался в нужном месте и добил в сетку отскочивший мяч.

Второй тайм проходил в равной борьбе, чуть больше мячом владели хозяева, «сахарные» играли на контратаках. Одна из них на 80-й минуте привела к пенальти в ворота «Смолевичей», который уверенно реализовал бомбардир «Слуцка».

В конце игры наши владели мячом, но на конечном счете это уже, к сожалению, не отразилось. «Смолевичи» «Слуцк» – 1:2.

Подготовила Лидия СУДНИКОВИЧ.