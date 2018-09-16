В рамках XIII Белорусского международного медиафорума «Партнерство во имя будущего: цифровая повестка для медиапространства» на факультете журналистики Белорусского государственного университета прошла летняя школа журналистики. Корреспондент «КС» также приняла участие в этом важном в сфере СМИ мероприятии.

Около 300 студентов и молодых журналистов со всей страны собрались в актовом зале факультета журналистики. Открыл медиафорум первый заместитель министра информации Павел Николаевич Легкий (на фото). Он отметил, что данная встреча является не просто площадкой для общения людей одной сферы деятельности, но и имеет важную практическую составляющую. Мэтры белорусской и зарубежной журналистики, преподаватели, эксперты поделились опытом со студентами и молодыми коллегами.

Первый проректор БГУ Олег Анатольевич Ивашкевич отметил, что для руководства БГУ большая честь принимать 13-й международный медиафомум в стенах факультета журналистики.

– Мир стремительно меняется, – отметил Олег Анатольевич. – В рамках форума вырабатываются подходы, которые помогают понять, что делать для того, чтобы массмедиа стали более грамотными, прозрачными, безопасными и более объективными. Уверен, что эти и многие другие задачи будут решены в рамках встречи.

Приветствовала участников и декан факультета журналистики Ольга Михайловна Самусевич.

– Спасибо знаменитым журналистам, которые, жертвуя свободным временем, пришли сегодня поделиться опытом с молодыми коллегами. У вас есть возможность задать такие вопросы, на которые вы нигде не найдете ответы. Медиафорум – это своего рода партнерство на всех уровнях, где медиасистемы и журналисты поддерживают, взаимодействуют, помогают друг другу. Партнерство на уровне теории и практики очень важно. Получайте наслаждение от знаний, опыта, который вам будут передавать, – обратилась к собравшимся Ольга Михайловна.

Затем состоялись мастер-классы, семинары, лекции. Известные журналисты, телеведущие, эксперты в сфере СМИ делились опытом с молодежью.

Первый заместитель Министра информации Республики Беларусь Павел Николаевич Легкий провел беседу со студентами, преподавателями факультета журналистики и молодыми журналистами на тему «Региональные СМИ в эпоху цифровизации: пути развития, проблемы и перспективы».

Павел Николаевич начал с того, что цифровая трансформация существенно расширит возможности региональных СМИ.

– Региональные СМИ занимают свою уникальную нишу, в которой ни республиканские, ни международные СМИ никогда не смогут составить им конкуренцию, – отметил первый заместитель Министра информации.

Павел Николаевич акцентировал внимание на необходимости поднимать качество региональных СМИ посредством инструментов цифровизации.

К слову, специалисты министерства совместно с факультетом журналистики постоянно ведут мониторинг ситуации по каждой области, по каждому СМИ, итоги анализируются, проводятся семинары для руководителей, местной идеологической вертикали, готовятся социологические исследования.

– У районных изданий есть возможности, чтобы становится более современными и востребованными, – почеркнул Павел Николаевич. – Первое, на что стоит обратить внимание – медиамаркетинг. Его необходимо организовывать на серьезной и постоянной основе, требуется исследовать рынок и целевую аудиторию. Также стоит учитывать такое условие как дистрибуция контента. Ведь сегодня происходит переход от конкуренции брендов к конкуренции контента. Еще один важный вопрос – качество подготовки журналистских кадров.

Современные условия требуют активной конвергенции, усиления мультимедийности медиаресурсов. Поэтому в равной степени важно в полном объеме отрабатывать три коммуникативных канала: интернет-сайт, бумажную печатную версию и социальные медиа.

Павел Легкий уверен, что бумажная пресса должна идти в ногу со временем.

– Укрепление доверия людей, наших читателей, завоевание и удержание аудитории – вот задачи сегодняшнего дня для региональных СМИ, – резюмировал Павел Николаевич.

* * *

Уважаемые читатели, а мы напоминаем, что теперь за новостями Смолевичского района вы можете следить не только на страницах нашей газеты, но и в социальных сетях. Мы рады работать для Вас!

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото из Интернета.