Безопасное пребывание несовершеннолетних детей в стенах учебных и воспитательных учреждений – забота как службы спасения так и руководителей учреждений. Родители, отправляя ребенка в школу или детский сад, должны быть уверены, что их ребенок находится в безопасности и окружен заботой и вниманием педагога.

С целью предупреждения чрезвычайных ситуаций в учреждения образования района работники службы 101 постоянно контролируют соблюдение норм пожарной безопасности на данных объектах. Состояние путей эвакуации, исправность автоматической пожарной сигнализации и первичных средств пожаротушения, знания работниками, как действовать в случае возгорания в учреждении – вот главные вопросы, на которые постоянно обращают внимание работники Смолевичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям.

С учениками и воспитанниками учреждений образования постоянно проводятся дополнительные занятия по формированию культуры безопасности жизнедеятельности.

Так, при проведении повторных мониторингов были выявлены нарушения требований пожарной безопасности на следующих объектах: ГУО «Плисская средняя школа им. В.А.Микулича», ГУО «Озерицкослободская средняя школа», ГУО «Озерицкослободской детский сад Смолевичского района», ГУО «Усяжская средняя школа», ГУО «Ясли-сад № 3 г. Смолевичи», ГУО «Ясли-сад д. Кривая Береза Смолевичского района», ГУО «Средняя школа № 2 г. Смолевичи».

Должностным лицам вышеуказанных объектов были указаны выявленные нарушения для устранения.