Крупные магазины и объекты общественного питания характеризуются большим скопление граждан.

Проводя мониторинги пунктов питания и торговли, работники МЧС в первую очередь обращают внимание на недопустимость загромождения проходов в торговых залах и в складских помещениях, на возможность беспрепятственного открывания эвакуационных дверей изнутри, на наличие плана эвакуации, на наличие, исправность и свободный доступ к первичным средствам пожаротушения, на умение персонала действовать в случае пожара.

Так, при проведении повторных мониторингов были выявлены нарушения требований пожарной безопасности на следующих объектах: кафе «Город», универмаг Смолевичского РАЙПО, магазин «Евроопт», кафе «Сябры».

Должностным лицам вышеуказанных объектов были указаны выявленные нарушения для устранения, а также данные лица были привлечены к административной ответственности.