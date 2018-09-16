В Смолевичском районе продолжаются мониторинги общежитий. Внимание к соблюдению норм пожарной безопасности на данных объектах со стороны должностных лиц должно быть повышенное. Ведь для общежитий характерно круглосуточное пребывание людей в здании, большой процент жильцов общежития – это молодые семьи, воспитывающие детей.

В здании общежития в обязательном порядке должна быть исправна система автоматической пожарной сигнализации, первичные средства пожаротушения. Не допускается загромождение путей эвакуации предметами мебели, детскими колясками и велосипедами. Жильцы общежития должны быть обучены правилам поведения в случае возникновения пожара.

Так, при проведении повторных мониторингов были выявлены нарушения требований пожарной безопасности на следующих объектах: общежития КУП «Смолевичское ЖКХ», ОАО «ПМК-72», ОАО «Смолевичский райагросервис».

Должностным лицам вышеуказанных объектов были указаны выявленные нарушения для устранения, а также данные лица были привлечены к административной ответственности.