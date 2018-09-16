На территории Костюковичского района проходит профилактическая акция «Безопасность на железной дороге»

В связи с проведением на территории Костюковичского района в период времени с 10 по 20 сентября 2018 года профилактической акции «Безопасность на железной дороге», направленной на информирование граждан о правилах поведения при нахождении на объектах железнодорожного транспорта, а также в целях предупреждения совершения противоправных действий со стороны несовершеннолетних.

Основным видом транспорта в республике являются железные дороги. Они связывают в единое целое все области, удовлетворяют потребность населения в перевозках и обеспечивают нормальный оборот продуктов промышленности и сельского хозяйства. Железнодорожный транспорт – это вид транспорта, функционирующий днём и ночыо, независимо от времени года и атмосферных условий. Железные дороги располагают различными инженерными сооружениями, техническими устройствами и средствами, основными из которых являются железнодорожный путь, подвижной состав (локомотивы и вагоны), сооружения локомотивного и вагонного хозяйства, сооружения и устройства сигнализации и связи, а также электроснабжения. В последнее время на железной дороге особую остроту приобрели проблемы травматизма и безопасности движения поездов.

За 8 месяцев 2018 года на объектах железнодорожного транспорта области по всем линиям служб зарегистрировано 54 преступления, что на 16.9 % меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (65), 9 фактов (2017 год – 8) травмирования людей, причиной которых во всех случаях явилось пренебрежение правил поведения на объектах транспорта, в 5 случаях имело место, нахождение в состоянии алкогольного опьянения, а в 4-х носили суицидальный характер.

Основными видами нарушений на железнодорожном транспорте являются:

Забрасывание камнями окон проходящих поездов – если камень пробил стекло насквозь и угодил в вагон, где находились люди, то хулигана, ожидает наказание по ст. 339 ч.1 УК Республики Беларусь. Переход железнодорожных путей в неустановленном месте – влечет наложение штрафа в размере от 0.2 до 2 БВ (ст. 18.3 ч.5 КоАП РБ) Наложение посторонних предметов (камней, палок, металлических предметов), которые могут вызвать нарушение движения поездов – влечет наложение штрафа в размере от 2 до 10 БВ (ст. 18.3 ч.1 КоАП РБ). Если же эта хулиганская выходка повлекла за собой крушение поезда, то наказание назначается по статье 309 УК Республики Беларусь. Выбрасывание мусора и иных предметов из окон и дверей транспортного средства – влечет наложение штрафа в размере от 1 до 2 БВ (ст. 18.4 ч.2 КоАП) Распитие в вагоне спиртных напитков – если к ответственности за распитие спиртных напитков в общественном месте нарушитель привлекается впервые, то дело может штрафом в размере до 8 БВ (ч.1 ст. 17.3 КоАП РБ), если повторно в течении года – штрафом в размере от 2 до 15 БВ или административным арестом (ч.З ст. 17.3 КоАП РБ). Самовольная без надобности остановка поезда путем срыва стоп крана, либо другим путем – влечет наложение штрафа в размере от 0,6 до 3 БВ

(ст. 18.4 чЛ КоАП РБ). Если же при экстренном торможении поезда кто- нибудь из пассажиров пострадал или получил менее тяжкие телесные повреждения, то наказание назначается по статье 312 УК Республики Беларусь.

Если вам надоело стоять на железнодорожном переезде, на запрещающем сигнале светофора, и вы со злости разбили переездную сигнализацию – вам грозит штраф от 20 до 50 БВ за повреждение железнодорожных путей, путевых объектов, сооружений и устройств сигнализации и связи (ст. 18.3 ч.2 КоАП РБ). В том случае, если произошло умышленное повреждение средств железнодорожного транспорта и это повлекло тяжелые последствия приведшие, например, к крушению поезда, отвечать придется по ст. 309 УК Республики Беларусь. Если водитель транспортного средства нарушил правила проезда железнодорожного переезда – то ему грозит штраф в размере от 2 до 4 БВ.

Хотелось бы всем еще раз напомнить элементарные правила безопасности:

Пешеходы должны переходить железнодорожные пути только в установленных местах, пользуясь при этом пешеходными мостами, тоннелями, переездами.

Перед переходом пути по пешеходному настилу необходимо убедится в отсутствии движущегося поезда, локомотива или вагонов. При приближении поезда, локомотива или вагонов следует остановиться, пропустить их и, убедившись в отсутствии движущегося подвижного состава по соседним путям, продолжить переход.

Категорически запрещается:

Ходить по железнодорожным путям.

Переходить и перебегать через железнодорожные пути перед близко идущим поездом, если расстояние до него менее 400 метров.

I Преходить через путь сразу же после прохода поезда одного направления, не убедившись в отсутствии следования поезда встречного направления.

Переходить железнодорожные переезды при закрытом шлагбауме или показании красного сигнала светофора переездной сигнализации.

На станциях и перегонах подлезать под вагоны и перелезать через автосцепки для прохода через путь.

Проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5-ти метров от крайнего рельса.

Александр Гончаров, заместитель начальника РОВД.