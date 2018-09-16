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На территории Костюковичского района проходит профилактическая акция «Безопасность на железной дороге»

17.09.2018 — Разное | Голас Касцюкоушчыны  
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В связи с проведением на территории Костюковичского района в период времени с 10 по 20 сентября 2018 года профилактической акции «Безопасность на железной дороге», направленной на информирование граждан о правилах поведения при нахождении на объектах железнодорожного транспорта, а также в целях предупреждения совершения противоправных действий со стороны несовершеннолетних.

Основным видом транспорта в республике являются железные дороги. Они связывают в единое целое все области, удовлетворяют потребность населения в перевозках и обеспечивают нормальный оборот продуктов промышленности и сельского хозяйства. Железнодорожный транспорт – это вид транспорта, функционирующий днём и ночыо, независимо от времени года и атмосферных условий. Железные дороги располагают различными инженерными сооружениями, техническими устройствами и средствами, основными из которых являются железнодорожный путь, подвижной состав (локомотивы и вагоны), сооружения локомотивного и вагонного хозяйства, сооружения и устройства сигнализации и связи, а также электроснабжения. В последнее время на железной дороге особую остроту приобрели проблемы травматизма и безопасности движения поездов.

За 8 месяцев 2018 года на объектах железнодорожного транспорта области по всем линиям служб зарегистрировано 54 преступления, что на 16.9 % меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (65), 9 фактов (2017 год – 8) травмирования людей, причиной которых во всех случаях явилось пренебрежение правил поведения на объектах транспорта, в 5 случаях имело место, нахождение в состоянии алкогольного опьянения, а в 4-х носили суицидальный характер.

Основными видами нарушений на железнодорожном транспорте являются:

  1. Забрасывание камнями окон проходящих поездов – если камень пробил стекло насквозь и угодил в вагон, где находились люди, то хулигана, ожидает наказание по ст. 339 ч.1 УК Республики Беларусь.
  2. Переход железнодорожных путей в неустановленном месте – влечет наложение штрафа в размере от 0.2 до 2 БВ (ст. 18.3 ч.5 КоАП РБ)
  3. Наложение посторонних предметов (камней, палок, металлических предметов), которые могут вызвать нарушение движения поездов – влечет наложение штрафа в размере от 2 до 10 БВ (ст. 18.3 ч.1 КоАП РБ). Если же эта хулиганская выходка повлекла за собой крушение поезда, то наказание назначается по статье 309 УК Республики Беларусь.
  4. Выбрасывание мусора и иных предметов из окон и дверей транспортного средства – влечет наложение штрафа в размере от 1 до 2 БВ (ст. 18.4 ч.2 КоАП)
  5. Распитие в вагоне спиртных напитков – если к ответственности за распитие спиртных напитков в общественном месте нарушитель привлекается впервые, то дело может штрафом в размере до 8 БВ (ч.1 ст. 17.3 КоАП РБ), если повторно в течении года – штрафом в размере от 2 до 15 БВ или административным арестом (ч.З ст. 17.3 КоАП РБ).
  6. Самовольная без надобности остановка поезда путем срыва стоп крана, либо другим путем – влечет наложение штрафа в размере от 0,6 до 3 БВ

(ст. 18.4 чЛ КоАП РБ). Если же при экстренном торможении поезда кто- нибудь из пассажиров пострадал или получил менее тяжкие телесные повреждения, то наказание назначается по статье 312 УК Республики Беларусь.

  1. Если вам надоело стоять на железнодорожном переезде, на запрещающем сигнале светофора, и вы со злости разбили переездную сигнализацию – вам грозит штраф от 20 до 50 БВ за повреждение железнодорожных путей, путевых объектов, сооружений и устройств сигнализации и связи (ст. 18.3 ч.2 КоАП РБ). В том случае, если произошло умышленное повреждение средств железнодорожного транспорта и это повлекло тяжелые последствия приведшие, например, к крушению поезда, отвечать придется по ст. 309 УК Республики Беларусь.
  2. Если водитель транспортного средства нарушил правила проезда железнодорожного переезда – то ему грозит штраф в размере от 2 до 4 БВ.

Хотелось бы всем еще раз напомнить элементарные правила безопасности:

  • Пешеходы должны переходить железнодорожные пути только в установленных местах, пользуясь при этом пешеходными мостами, тоннелями, переездами.
  • Перед переходом пути по пешеходному настилу необходимо убедится в отсутствии движущегося поезда, локомотива или вагонов. При приближении поезда, локомотива или вагонов следует остановиться, пропустить их и, убедившись в отсутствии движущегося подвижного состава по соседним путям, продолжить переход.

Категорически запрещается:

  • Ходить по железнодорожным путям.
  • Переходить и перебегать через железнодорожные пути перед близко идущим поездом, если расстояние до него менее 400 метров.
  • I Преходить через путь сразу же после прохода поезда одного направления, не убедившись в отсутствии следования поезда встречного направления.
  • Переходить железнодорожные переезды при закрытом шлагбауме или показании красного сигнала светофора переездной сигнализации.
  • На станциях и перегонах подлезать под вагоны и перелезать через автосцепки для прохода через путь.
  • Проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5-ти метров от крайнего рельса.

 

Александр Гончаров, заместитель начальника РОВД.

 
 
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В связи с проведением на территории Костюковичского района в период времени с 10 по 20 сентября 2018 года профилактической акции
 
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