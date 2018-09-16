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Валовой внешдолг Беларуси за I полугодие снизился на 1,7% до $39,26 млрд

17.09.2018 14:49 — Разное | Интерфакс  
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Валовой внешний долг (ВВД) Беларуси на 1 июля 2018 года составил $39,26 млрд, сократившись за первое полугодие на 1,7%, сообщается в отчете Нацбанка страны.

За второй квартал внешдолг снизился на 1,3% после сокращения на 0,5% в первом квартале. Относительные показатели валового внешдолга уменьшились до 68,5% ВВП на 1 июля с 71,2% ВВП на 1 апреля и 73,4% ВВП на 1 января 2018 года.

В расчете на душу населения ВВД составил на 1 апреля $4,14 тыс. против $4,2 тыс. на 1 января 2018 года.

В структуре ВВД на 1 июля на долю правительства приходится $16,96 млрд (снижение на 1,7% за полугодие, во втором квартале не изменился), Нацбанка - $953,6 млн (снижение на 14,2% за полугодие, во втором квартале сокращение на 11,1%), банков - $4,5 млрд (рост на 0,3% за полугодие, во втором квартале снижение на 3,4%), нефинансового сектора - $14,8 млрд (снижение 1,5% за полугодие, в том числе на 1,5% за второй квартал), задолженность компаний перед прямыми инвесторами составила $2,04 млрд (рост на 0,5% за полугодие).

Чистый внешний долг Беларуси (за вычетом размещенных за пределами страны долговых активов) на 1 июля 2018 года составил $24,44 млрд, сократившись за полугодие на 2,5%, в том числе на 1,9% за второй квартал.

Валовой внешний долг госсектора в расширенном определении (с учетом местных госорганов) на 1 июля составил $24,7 млрд (43,1% ВВП), сократившись с начала года на 1,1%.

Золотовалютные резервы Беларуси (на 1 июля $6,83 млрд) покрывали 17,4% ВВД (на 1 января 2018 года 18,3%).

На обслуживание ВВД Беларусь в первом полугодии 2018 года направила $3,77 млрд (13,4% ВВП), в том числе на обслуживание госдолга - $1,81 млрд.

Просроченный внешний долг на 1 июля 2018 года составил $860,2 млн, сократившись с начала года на 7%, в том числе долг корпоративного сектора - $851,5 млн (снижение на 6,7%).

По данным Нацбанка, ВВП Беларуси в долларовом эквиваленте за 12 месяцев (с 1 июля 2017 года по 1 июля 2018 года) составил $57,33 млрд (рост на 12,1% по сравнению с предыдущими 12 месяцами).

В 2017 году ВВД Беларуси вырос на 6,4% до $39,92 млрд (73,4% ВВП).

 
 
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Валовой внешний долг (ВВД) Беларуси на 1 июля 2018 года составил $39,26 млрд, сократившись за первое полугодие на 1,7%, сообщается в отчете Нацбанка страны. За второй...
 
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