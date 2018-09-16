БКК договорилась о цене хлоркалия для Китая на уровне $290/т – компания

"Белорусская калийная компания", трейдер "Беларуськалия", достигла соглашения с консорциумом китайских покупателей (Sinochem, CNAMPGC, CNOOC) об установлении контрактной цены на поставку хлоркалия на уровне $290 за тонну, CFR, по июнь 2019 года, сообщила БКК.

Это соответствует цене ранее заключенного БКК контракта с Индией, хотя традиционно Китай получал скидку в $10-15/т как более крупный контрактный рынок.

По сравнению с прошлым годом цена для Китая выросла на $60/т, для Индии - на $50/т.

"Это хорошая цена, и мы уверены, что такой уровень поможет обеспечить дальнейшее поступательное развитие как рынка КНР, так и мирового рынка в целом", - заявила гендиректор БКК Елена Кудрявец, чьи слова приводятся в сообщении.

Прошлогодний контракт с Китаем был подписан по $230 за тонну с ростом на $11 к уровню 2016 года, с Индией - по $240 за тонну (+$13 к 2016 году).