ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

БКК договорилась о цене хлоркалия для Китая на уровне $290/т – компания

17.09.2018 13:43 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

"Белорусская калийная компания", трейдер "Беларуськалия", достигла соглашения с консорциумом китайских покупателей (Sinochem, CNAMPGC, CNOOC) об установлении контрактной цены на поставку хлоркалия на уровне $290 за тонну, CFR, по июнь 2019 года, сообщила БКК.

Это соответствует цене ранее заключенного БКК контракта с Индией, хотя традиционно Китай получал скидку в $10-15/т как более крупный контрактный рынок.

По сравнению с прошлым годом цена для Китая выросла на $60/т, для Индии - на $50/т.

"Это хорошая цена, и мы уверены, что такой уровень поможет обеспечить дальнейшее поступательное развитие как рынка КНР, так и мирового рынка в целом", - заявила гендиректор БКК Елена Кудрявец, чьи слова приводятся в сообщении.

Прошлогодний контракт с Китаем был подписан по $230 за тонну с ростом на $11 к уровню 2016 года, с Индией - по $240 за тонну (+$13 к 2016 году).

 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Белорусская калийная компания", трейдер "Беларуськалия", достигла соглашения с консорциумом китайских покупателей (Sinochem, CNAMPGC, CNOOC) об установлении контрактной...
 
Новости дня
Новости разные
 
Обозреватель «СБ»: «Имеют ли право заводить детей те, у кого нет денег на авто и такси?»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.09.2018
Ивьевский край
Заря над Неманам
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.09.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Заря над Неманам
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика